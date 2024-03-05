"Маленька деталь": лікарі помилково позбавили чоловіка можливості мати дітей (відео)

У день операції співробітники лікарні зайшли в палату пацієнта, поклали його на ноші і, не запитавши ні слова і навіть не перевіривши його карту, повезли в операційну.

41-річний Хорхе Басето з Аргентини відчув шок після того, як йому замість операції на жовчному міхурі лікарі провели вазектомію. Про це пише Oddity Central.

Чоловік вирушив до провінційної лікарні Флоренсіо Діас у Кордові, щоб зробити операцію на жовчному міхурі. Вона була призначена на вівторок, 27 лютого, але з незалежних від Хорхе обставин її перенесли на наступний день. Саме ця "маленька деталь" і стала причиною недбалості з боку лікарів, після чого скандал прогримів на всю країну.

У день операції співробітники лікарні зайшли в палату пацієнта, поклали його на ноші та, не запитавши жодного слова і навіть не перевіривши його карту, направили в операційну. Лікарі просто провели операцію, яка була запланована на цей день. Це була вазектомія.

Після того як процедуру закінчили, один зі співробітників лікарні привітав Хорхе, який прокинувся після наркозу. Хірург привітав його з успішною вазектомією. Аргентинець на кілька миттєвостей втратив дар мови, потім почав панікувати, але в нього не було на це багато часу, оскільки незабаром йому призначили операцію, яку він мав зробити спочатку.

Аргентинець на кілька миттєвостей втратив дар мови, а потім почав панікувати Фото: YouTube

Лікарі продовжували звинувачувати один одного в помилці й говорили йому, щоб він не драматизував ситуацію, оскільки він все ще може зачати дітей за допомогою штучного запліднення, якщо захоче. Що стосується вазектомії, то через його вік і розмір розірваних проток шанси на успіх були дуже малі.

Адвокат Хорхе, Дієго Ларрей, сказав, що його клієнт спустошений. Хоча він є батьком двох хлопчиків, у нього нові стосунки й він планував у майбутньому спробувати завести дитину зі своєю новою партнеркою.

"Я злий і безпорадний, тому що те, що вони зробили, незворотно, цього не змінити. Я просто не можу зрозуміти такого ступеня недбалості, як можна припуститися такої величезної помилки", — каже Хорхе.

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