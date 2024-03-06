Нова монархія: ексвійськовий охрестив себе принцом найменшої "країни" (фото)

Майор британської армії Педді Бейтс навіть запровадив власну конституцію, а потім вигадав національний прапор і гімн. Пізніше з'явилася своя валюта, паспорти та імміграційна марка.

Невизнана держава Сіленд, розташована за 12 миль (трохи більше ніж 19 км) від узбережжя Англії, має захопливу історію і може похвалитися власною королівською родиною, валютою і навіть національним гімном. Про це пише Daily Star.

Воно є володарем світового рекорду Гіннесса як "найменша територія, що претендує на статус держави".

Князівство Сіленд — крихітна країна, розташована в Північному морі приблизно за 12 миль від узбережжя Англії. Його створив 1967 року Педді Рой Бейтс, який проголосив його незалежною державою після того, як він і його сім'я зайняли покинутий військово-морський форт. Колишній військовий назвав себе принцом Роєм, а свою дружину Джоан — принцесою, встановивши спадкову монархію. Він навіть ввів конституцію для Сіленда, а потім з'явилися національний прапор, гімн, валюта, паспорти та імміграційна марка.

Невизнана держава Сіленд, розташована за 12 миль від узбережжя Англії Фото: Shutterstock

Після Другої світової війни чоловік вирішив зайнятися піратським радіомовленням. Він пам'ятав про десятки фортів і платформ ППО, які призначалися для захисту Британії від нацистів, але були незабаром забуті після перемоги союзників. Одного разу він вирішив вирушити на пошуки таких і встановити на них кілька піратських радіостанцій. Так колишній військовий і знайшов вежу Рафс.

14 серпня 1967 року набув чинності закон, що забороняє радіомовлення з морських платформ, таких як та, на якій влаштувався Бейтс. 19 днів потому, 2 вересня 1967 року, він проголосив створення незалежного від Великої Британії князівства Сіленд, оголосивши себе його правителем.

Джоан Бейтс, принцеса Джоан Силендська, і син Майкл, 16 років, дивляться з платформи Фото: Mirrorpix

Незабаром на вежу стався напад. Конкуренти Бейста спробував узяти Сіленд штурмом із невеликою групою людей. У відповідь колишній військовий застосував запальні бомби й зброю. Ця сутичка викликала тривогу Королівського флоту, який вислав патрульний катер. Коли судно увійшло в територіальні води нової держави, син Бейста зробив попереджувальні постріли. Хлопця та його батька заарештували, але тоді суд припинив справу, вирішивши, що вона не належить до його юрисдикції, Педді відчув себе переможцем. За його словами, відхиливши справу, Велика Британія де-факто визнала Сіленд як державу.

Сім'я Бейтсів продовжує володіти морським фортом Фото: Mirrorpix

Видання зазначає, що люди з усього світу захоплюються історією невизнаної держави, оскільки вона розповідає про опір і про те, як можна змінити традиційні владні структури. Адже тут кожен може стати дворянином. За титул барона чи баронеси потрібно заплатити лише 39,99 фунта стерлінгів, за лорда чи леді £19,99, за сера чи пані £99,99, а за кругленьку суму в £499,99, герцогом чи герцогинею. Ця схема користується успіхом. У 2012 році Ед Ширан став бароном фон Едвардом Шираном Силандським.

1977 року він відійшов від справ, проте залишився князем. У 1999 році зрікся "престолу" на користь свого сина Майкла. Останні роки життя Бейтс проживав як пенсіонер в Англії. Після зречення князя Роя князівством "керував" його син Майкл I Бейтс як принц-регент, який насправді також проживає у Великій Британії. Після смерті батька він став правлячим князем Сіленда.

"Насправді я за ним не сумую. Я був там протягом багатьох років, коли все це створював. Але мені приємно бувати там час від часу, особливо з моїми синами", — говорив Майкл.

Будь-хто і кожен може стати дворянином Сіленда Фото: Shutterstock

Сьогодні чисельність постійного населення форту варіюється, але становить близько двох осіб. Відвідувачі приїжджають і їдуть, але світ прийняв цю невизнану державу з розпростертими обіймами.

Прапори країни майорять на чотирьох із семи найвищих вершин світу, включно з Еверестом. Цілі команди представляють Сіленд у керлінгу, хокеї та бігу на довгі дистанції. Держава також є екологічно найчистішою країною у світі: 99,9 % енергії тут отримують із відновлюваних джерел, а воду збирають і фільтрують з опадів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка не платить за житло, побудувавши невеликий розкішний будинок на задньому дворі. Прешес Прайс дивилася з вікна кухні на свій величезний задній двір і зрозуміла, що їй потрібно побудувати житло трохи менше. Основний будинок вона хотіла здавати в оренду й отримувати додатковий прибуток.

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