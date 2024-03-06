Занадто багато розкоші: критику не сподобалася люксова яхта таємничого мільярдера

Судно Leona коштує близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. У його інтер'єрі використані речі гламурного італійського модельєра Роберто Каваллі.

Блогер і експерт з елітної нерухомості Енес Йілмазер розкритикував розкішну яхту Leona. До цього творці корабля з Bilgin Yacht показали кілька відео, знятих на борту судна, яке належить таємничому мільярдеру.

На розкішній суперяхті, що належить таємничому мільярдерові, є мармуровий критий басейн і грецькі водні об'єкти, кінозал, вогнищева яма і навіть акваріум.

Яхта Leona, що належить таємничому мільярдерові, вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів, була спроєктована турецьким виробником яхт Bilgin, а в її інтер'єрі використані речі гламурного італійського модельєра Роберто Каваллі. Довжина корабля становить 263 фути (80 метрів), а саме судно прикрашене шикарними, блискучими інтер'єрами, які припали не до смаку багатьом критикам.

Яхта коштує близько 50 мільйонів фунтів Фото: Bilgin Yacht

Дизайн басейну, розташованого в "пляжному клубі" яхти, був розроблений невідомим власником корабля і, м'яко кажучи, вирізняється показною розкішшю. Він викладений з мармуру і оточений грецькими статуями, з яких біжить вода. Розкішна зона відпочинку і бар обставлені меблями золотого кольору.

Власник Leona також обладнав кальянну, піано-бар і кінозал із розкішним червоним оксамитом. Також на борту є вогнище і акваріум.

На судні є критий басейн Фото: Bilgin Yacht Розкішна зона відпочинку Фото: Bilgin Yacht

В інтер'єрі використані золото і мармур, а також поверхні, що відбивають і мерехтять, для ще більшого блиску.

Власник яхти звернувся за створенням інтер'єрів до лондонської компанії H2 Yacht Design, повідомляє Boat International. Студія отримала завдання створити грайливо багатий і багатошаровий інтер'єр. Джеймс Бермудес, директор з дизайну H2 Yacht Design, розповів, що розкішні інтер'єри були виконані з використанням глянцевих лаків, онікса з підсвічуванням, фігурних дерев'яних елементів, золотих інкрустацій і розкішного текстилю.

"Ми швидко зрозуміли, що клієнт не реагує позитивно на стриманий дизайн. Він вимагав від нас сміливості та гучності", — сказав він.

Зона відпочинку та бар Фото: Bilgin Yacht Усе обставлено дорогими меблями Фото: Bilgin Yacht

Хоча, судячи з усього, таємничий мільярдер отримав інтер'єр своєї мрії, але він припав до смаку далеко не всім. Блогер і експерт з елітної нерухомості Енес Йілмазер описав розкішний інтер'єр лише одним словом.

"Липкий", — сказав критик.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.