Рацію не виключив: одруженого поліціанта спіймали на зраді у розпал робочого дня (фото)

Поліціант наполягає на своїй невинуватості, стверджуючи, що лише підключався до Wi-Fi у будинку коханки.

Одружений інспектор поліції Сассексу Даррен Лейн опинився в епіцентрі гучного скандалу через звинувачення у грубому порушенні дисципліни та зловживанні службовим становищем. Під час дисциплінарного слухання було розкрито деталі його інтимних зв'язків упродовж робочого дня. Про це пише видання Daily Star.

Згідно з матеріалами справи, інспектор Лейн, який обіймав посаду старшого офіцера відділу розшуку зниклих безвісти, двічі відвідував будинок своєї коханки, замість того, щоб виконувати своє завдання. Мало того, під час одного з таких романтичних візитів він залишив увімкненою службову рацію, яка могла зафіксувати сторонні звуки.

Ця історія тягнеться ще з 2018 року, коли Лейн познайомився з жінкою, яка співпрацювала з поліцією як член благодійної організації з пошуку зниклих безвісти. Спочатку між ними зав’язалась дружба, та з часом стосунки переросли у флірт та обмін інтимними повідомленнями.

Інспектор поліції Сассексу Даррен Лейн Фото: LinkedIn

На початку 2021 року романтичні стосунки пари досягли нового рівня: кілька разів на тиждень Лейн навідувався до будинку жінки на романтичні побачення, а потім надсилав їй відверті фотографії та відео.

Поліціант наполягає на своїй невинуватості, стверджуючи, що лише підключався зі свого ноутбука до Wi-Fi у будинку коханки та виконував там свою роботу. Разом з тим він визнав інтрижку, пояснюючи її проблемами в шлюбі.

"Мій шлюб тоді переживав не найкращі часи. Це було єдине місце, де я отримував увагу, турботу, любов", — зізнався він.

Лейн категорично заперечує звинувачення у зловживанні службовим становищем та сексуальних контактах під час роботи.

"Я ніколи не займався сексом на службі. Моя робота означає для мене все, окрім моєї сім'ї. На жаль, був наївним, працюючи за цією адресою", — каже правоохоронець.

Лейн категорично заперечує звинувачення у зловживанні службовим становищем та сексуальних контактах під час роботи Фото: Pinterest Лейн категорично заперечує звинувачення у зловживанні службовим становищем та сексуальних контактах під час роботи Фото: Pinterest

Скандал вийшов на новий рівень, коли коханка Лейна зателефонувала його дружині, яка також працювала у поліції, і розповіла про їхній роман. Саме ця подія стала каталізатором для розголошення факту зради та подальшого розслідування.

Якщо звинувачення будуть доведені, чоловіка можуть звільнити з органів внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри.

Крім того, екоактивістка Ліза Вілсон з Лондона шість років перебувала у стосунках з поліціянтом під прикриттям Марком Стоуном (це його вигадане ім'я), поки не дізналася жахливу правду.