Всередині будинку жертви "Титаніка" знайшли точне передбачення майбутнього (фото)

Буквально за кілька тижнів до трагедії Поль-Анрі Нарджоле виступив із моторошним попередженням.

У мальовничому містечку на березі озера в Нью-Йорку (США) виставлено на продаж будинок, який свого часу належав легендарному дослідникові затонулого "Титаніка" Полю-Анрі Нарджоле. Ціна маєтку із чотирма спальнями становить 1,35 мільйона фунтів стерлінгів. Однак особливою цінністю цього об’єкта нерухомості є моторошні деталі, які стали точним передбаченням трагічної долі його власника, пише видання The Sun.

73-річний Нарджоле загинув у червні 2023 року під час занурення до місця катастрофи "Титаніка". Його передчасна смерть сколихнула весь світ, а нью-йоркський особняк став свого роду пам'ятником цієї трагедії.

Переступивши поріг будинку, стає зрозуміло, що його господар був одержимий легендарним лайнером, зокрема стіни прикрашають численні фотографії корабля, що затонув у 1912 році. У вітальні на полиці стоїть знімок уламків судна, а у ванній кімнаті розміщений тематичний плакат White Star Line. Можна побачити, що навіть камін у їдальні увінчаний моделлю "Титаніка".

Переступивши поріг будинку, стає зрозуміло, що його господар був одержимий легендарним лайнером Фото: Digital Homes via Pen News

Рієлторка Ріган Кушмен, яка зараз займається продажем будинку, розповіла про своє останню бесіду з Нарджоле.

"Я зустрічалася з ним кілька разів. Це був чарівний чоловік з блиском в очах", — згадує вона.

Буквально за кілька тижнів до свого фатального занурення Нарджоле виступив із моторошним попередженням про небезпеку глибоководних експедицій.

"Якщо ви перебуваєте на глибині 11 метрів чи 11 кілометрів й трапляється щось погане, то результат буде однаковим. Ви помрете ще до того, як зрозумієте, що щось трапилося, тож це не проблема", — говорив дослідник океану.

Буквально за кілька тижнів до свого фатального занурення Нарджоле виступив із моторошним попередженням про небезпеку глибоководних експедицій Фото: Facebook

Слова Нарджоле виявилися пророчими. За словами лікаря ВМС США Дейла Моле, сильний вибух на глибині міг миттєво зірвати задню кришку та посадочну раму підводного човна, миттєво розчавивши його пасажирів усередині.

"Зараз ти живий, а наступної мілісекунди ти мертвий", — підсумував Моле.

Майбутнім власникам маєтку Поля-Анрі Нарджоле доведеться змиритися з постійною присутністю "Титаніка" у своєму домі. Полиці із книжками, фотографії затонулого лайнера, плакати та моделі корабля — усе це нагадуватиме про долю попереднього господаря та його фатальну невгамовну до пригод.

Майбутнім власникам маєтку Поля-Анрі Нарджоле доведеться змиритися з постійною присутністю "Титаніка" у своєму домі Фото: Digital Homes via Pen News Майбутнім власникам маєтку Поля-Анрі Нарджоле доведеться змиритися з постійною присутністю "Титаніка" у своєму домі Фото: Digital Homes via Pen News

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що занедбане сицилійське містечко Муссомелі, що в Італії, переживає відродження завдяки креативній ідеї місцевих чиновників — продажу покинутих будинків за символічну ціну в 1 долар. Ініціатива, започаткована у 2017 році, несподівано вдихнула у населений пункт нове життя.

Крім того, чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" й перетворив його на сімейне гніздечко з усіма вигодами. Капітальний ремонт зайняв 5 років, але воно було того варте.