"Там щось сталось": пасажир зняв на відео, як вибухає двигун літака (відео)

На опублікованому відео можна побачити полум'я на тлі нічного неба. Запис обривається реплікою одного з членів екіпажу.

Літак авіакомпанії United Airlines, який здійснював рейс до Форт-Маєрс (штат Флорида), зіткнувся з аварійною ситуацією незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Х'юстона імені Джорджа Буша. Про це пише видання The New York Post.

Приблизно через 15 хвилин після початку польоту в одному з реактивних двигунів Boeing 737-900 стався вибух і спалахнула пожежа. З-під лівого крила почали вилітати яскраві помаранчеві іскри.

Пасажири, налякані побаченим в ілюмінаторах, зняли інцидент на камеру. На опублікованому відео можна побачити полум'я на тлі нічного неба. Запис обривається реплікою одного з членів екіпажу про нештатну ситуацію за бортом: "Пані та панове, ми зрозуміли, що там щось сталося".

За словами автора ролика Доріана Серди, літак перебував у повітрі "приблизно 15 хвилин" із запланованої двогодинної подорожі.

Авіакомпанія United Airlines повідомила, що після загоряння двигуна літак негайно повернувся до Х'юстона та здійснив успішну аварійну посадку близько 19:00 за місцевим часом. Усі пасажири були евакуйовані, на щастя, ніхто не постраждав.

Перевізник організував резервний борт, щоб пасажири могли дістатися до пункту призначення.

Точні причини займання двигуна наразі з'ясовує Федеральне управління цивільної авіації. До слова, цей інцидент посилює стурбованість пасажирів з приводу безпеки авіаперевезень в США, особливо на тлі низки останніх авіакатастроф та інцидентів із лайнерами Boeing.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про небезпечну ситуацію на борту пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, що виконував рейс з Нью-Йорка (США) до Мадрида (Іспанія). Через дві години після зльоту із невідомої причини тріснуло лобове скло авіалайнера. Один з пасажирів розповів, що ніхто на борту спочатку не розумів, що сталося.

Крім того, ми розповідали про скандал на борту рейсу 1219 американської авіакомпанії American Airlines. Під час польоту з Альбукерке до Чикаго (США) один із пасажирів спробував відкрити двері літака просто в повітрі. На щастя, його вдалося зупинити.