Від папуг до панди: пасажири намагались посадити на літак цілий зоопарк рідкісних тварин (фото)

Контрабандистам загрожує до 10 років позбавлення волі або штраф у чотирикратному розмірі ввізного мита.

Related video

В аеропорту Суварнабхумі, що у Бангкоку (Таїланд), співробітники служби безпеки заарештували шістьох індійських громадян за спробу контрабанди цілого звіринця, зокрема рідкісних та зникаючих видів тварин — червоної панди, ящірок-моніторів та екзотичних папуг. Затримані намагалися вилетіти рейсом до Мумбая (Індія), пише видання The Telegraph.

Згідно з офіційним повідомленням митного департаменту, загальна кількість виявлених тварин становить 87 особин, зокрема 29 чорногорлих ящірок, 21 змія та 15 птахів. Звірят втиснули у невеликі контейнери та кошики, не пристосовані для їхнього перевезення.

Важливо

Чоловік поплатився за спробу перевезти у своїх штанях трьох величезних пітонів

На фотографіях, оприлюднених департаментом, можна побачити унікальну червону панду, що визирає з плетеного кошика, а також папугу, замкненого у пластиковому контейнері із грубо просвердленими отворами для повітря в кришці. Маленькі змії були згорнуті у полотняні мішки, а інші ящірки — запхані у діжки.

Контрабандистам загрожує до 10 років позбавлення волі або штраф у чотирикратному розмірі ввізного мита.

Загальна кількість виявлених тварин становить 87 особин, зокрема 29 чорногорлих ящірок, 21 змія та 15 птахів. Фото: ViralPress Загальна кількість виявлених тварин становить 87 особин, зокрема 29 чорногорлих ящірок, 21 змія та 15 птахів. Фото: ViralPress

До слова, Таїланд вважається одним із головних транзитних центрів для контрабандистів екзотичних звірів, які продають їх на чорних ринках Китаю, В'єтнаму та інших країн Азії. Однак останнім часом спостерігається зростання попиту на незаконно ввезених диких тварин і до Індії.

Минулого місяця в цьому ж аеропорту (Суварнабхумі) затримали громадянина Монголії, який намагався вивезти комодських драконів, пітонів та кілька десятків живих риб.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники служби безпеки міжнародного аеропорту Бангкока, що в Таїланді, звернули увагу на пасажира у товстих штанах з опуклістю, що несамовито рухалась. На контролі вони виявили у спідній білизні 22-річного туриста двох азійських видр та лугового собачку (різновид ссавців). Врятованих звірів прихистило Управління охорони дикої природи.

Крім того, на станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу.