Відмовляються знайомитись: дівчина поскаржилась на самотність через надто високий зріст

Китаянка зазначила, що у дитинстві її зовнішність вважалась перевагою, але ставлення змінилося, коли мова зайшла про побудову романтичних стосунків.

Ван Сяоцин поскаржилась на самотність через "надто високий зріст". Дівчина завдяки побаченням наосліп хотіла позайматися з хлопцем, але отримала несподівану відмову, бо той надає перевагу маленьким, милим і безпорадним партнеркам, пише видання SCMP.

"Якщо твій ріст 173 см, то ти трохи завелика, і ми не зовсім підходимо одне одному. Я люблю мініатюрних дівчат, яких можна пригорнути, як пташечку", — написав він, натякаючи на поширений ідеал жіночої краси у Китаї.

Ображена таким коментарем Ван видалила співрозмовника із друзів у месенджері WeChat. Дівчина зазначила, що у дитинстві її високий зріст вважався перевагою, але ставлення змінилося, коли мова зайшла про побудову романтичних стосунків.

До слова, Сяоцин не єдина, хто стикається з упередженим ставленням. У Китаї станом на 2023 рік налічувалось 240 мільйонів самотніх людей, і побачення наосліп залишаються популярним способом знайомств, однак люди часто мають специфічні вимоги до других половинок.

"Хлопці мають бути зростом близько 180 см, а їхня освіта — не нижчою за мою", — ділиться очікуваннями 24-річна студентка коледжу Евелін Го з Пекіна.

Водночас 30-річний консультант з Шанхаю Чжан Січенг поскаржився, що його ігнорують через відсутність власного житла.

"Моя сестра познайомила мене з дівчиною, але та навіть не підтвердила запит дружби у WeChat, бо я не маю ані будинку, ані машини", — каже він.

Також на заваді в пошуку любові, як не дивно, можуть стати надмірна врода та освіченість.

На заваді в пошуку любові, як не дивно, можуть стати надмірна врода та освіченість Фото: brit

"Обережно ставлюся до красивих хлопців, бо вони, як правило, плейбої", — переконана менеджерка банку Софі з Уханя.

Натомість дизайнерка Меґі, яка побувала на трьох побаченнях наосліп, визнає, що високі статки потенційного партнера викликають у неї почуття неповноцінності.

"Якщо його зарплата набагато вища за мою, то часом почуваюся невпевнено. Думаю, що я недостатньо хороша для нього", — зізнається дівчина.

За словами консультанта з питань знайомств Сяо Ізі, перевагами для кандидатів у Китаї є так звані правильні цінності, стабільний дохід та гарна освіта. Згідно з опитуванням, проведеним у 2023 році на сайті Xiaohongshu, великим "попитом" користуються вчителі, держслужбовці та лікарі. Водночас самотніх людей найбільше серед юристів та ІТ-фахівців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 29-річній Ліззі Грумбрідж із Корнуолла (Велика Британія) доводилося стикатися з невпевненими в собі хлопцями, які забороняли їй носити високі підбори. Однак нарешті вона знайшла коханого чоловіка, який значно нижчий за неї.

Крім того, 34-річна колишня професійна баскетболістка та олімпійська спортсменка Наталія Вієру з Мюнхена часто потрапляє у незручні ситуації через свій високий зріст. Нещодавно жінка показала у своєму TikTok, як на неї реагують покупці в місцевому супермаркеті.