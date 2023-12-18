Двометрова жінка показала, як на неї реагують покупці в супермаркеті (відео)

Колишня 34-річна баскетболістка постійно потрапляє у незручні ситуації, зокрема в Європі.

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34-річна колишня професійна баскетболістка та олімпійська спортсменка Наталія Вієру з Мюнхена часто потрапляє у незручні ситуації через свій високий зріст. Нещодавно жінка показала у своєму TikTok, як на неї реагують покупці в місцевому супермаркеті.

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На опублікованих кадрах можна побачити, як кілька людей, діти та дорослі, з подивом витріщаються на Вієру, поки вона ходить по магазину в пошуку необхідних товарів.

"Отака реакція, коли ходжу по магазинах. Мій зріст приблизно 2,13 см на цих підборах", – написала вона в описі до ролика.

Жінка розповідає, що зустрічалася з чоловіками, які нижчі за неї. Не бачить у цьому проблеми, бо ставить на перше місце характер та спільні інтереси.

Однак колишня баскетболістка постійно потрапляє у незручні ситуації, зокрема в Європі, де стандартні отвори для дверей занадто низькі. А одного разу Наталія вдарилася головою об вивіску, що висіла в обідній зоні круїзного лайнера.

Колишня спортсменка Наталія Вієру Фото: instagram.com/natali_vieru15

"Коли я гуляю, реакція людей різниться залежно від країни. У США, наприклад, люди часто вступають зі мною у діалог та запитують про мій зріст, а також чи граю я в баскетбол. В Європі просто дивляться з витріщеними очима", – розповідає Вієру журналістам видання Newsweek.

Користувачі мережі підтримують її та діляться перевагами високого зросту.

"Зате ви усе бачите на концертах", "Вам не потрібно брати стільця, щоб дістати речі з верхньої полки у шафі", "Круто, що ви не соромитесь носити високі підбори", "Ви чудово виглядаєте, вони просто заздрять", "Захоплююся вами", "Так тримати", – пишуть вони у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію 46-річного Джейсона Епплтона з американської Флориди, який аж на 60 см вищий за свою дружину Крістен, зріст якої 1,52 см. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них й загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки. Чоловік не приховує, що його тягне до протилежності, а жінка запевняє, що високий партнер відповідає її внутрішній енергії.

Крім того, ми писали, що 29-річній Ліззі Грумбрідж із Корнуолла (Велика Британія) доводиться стикатися з невпевненими в собі хлопцями, які забороняють носити їй високі підбори. Однак жінці нарешті вдалося знайти коханого чоловіка, який значно нижчий за неї.