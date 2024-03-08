Плутають з гепардом: жінка похизувалась своїм "найбільшим" у світі котом (фото)

У січні 2023 року власники гігантського мейн-куна навіть подали заявку до Книги рекордів Гіннеса.

У бразильському місті Жау, що в штаті Сан-Паулу, живе гігантський кіт-рекордсмен Ксартрукс. 6-річний красень породи мейн-кун сягає 1,3 м завдовжки та важить понад 10 кг, його навіть плутають з гепардом, пише видання The Sun.

Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів, але цей пухнастик, що належить подружній парі Марсії Олівейрі та Жану Мартінсу, виріс до воістину монументальних розмірів.

"Він був найменшим у виводку — важив менш як 80 грамів. Ми й гадки не мали, що він стане таким величезним. Ксартрукс спочатку випередив своїх братів, а у віці чотирьох місяців уже перевершував за розмірами звичайних котів та перемагав на змаганнях", — розповідає Марсія, яка займається розведенням котів породи мейн-кун з 2013 року.

Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів Фото: Instagram

Власники впевнені, що Ксартрукс — нинішній рекордсмен серед представників виду. У січні 2023 року вони навіть подали заявку до Книги рекордів Гіннеса, долучивши відео, на якому показано, як гігант бере участь у виставці Клубу котів в Ріо.

"У нього всі стандарти породи від розміру до характеру: він милий, люблячий, добродушний та лінивий! Робить з нами все, що заманеться", — сміється Марсія.

Марсія займається розведенням котів породи мейн-кун з 2013 року Фото: Instagram

Жінка навіть занепокоїлась, чи не виріс її вихованець завеликим навіть для своєї породи. Минулого року інша господиня розповідала, що кіт мейн-кун досягнув зросту її чотирирічної доньки.

До речі, мейн-куни люблять бути поруч із людьми й непогано ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами. Пухнастики досягають повної зрілості до 3-5 років й можуть важити 8-10 кг. Живуть в середньому 12-15 років.

Жінка навіть занепокоїлась, чи не виріс її вихованець завеликим навіть для своєї породи Фото: Instagram

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