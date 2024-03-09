"Суцільна мертва зона": мальовниче місто поблизу Лондона за 40 років стало звалищем (фото)

Населений пункт часто фігурує у списках 50 найгірших місць для життя, хоча тут є чимало цікавих локацій для мандрівників, зокрема Норманський собор 1238 року та будинок Берглі.

Британське містечко Пітерборо нещодавно опинилося на другому місці в списку найдепресивніших населених пунктів країни після Фалмута, що в Корнуоллі. Попри зручне розташування — всього 48 хвилин їзди до Лондона — тут не відчувають себе щасливими ані місцеві жителі, ані туристи, пише видання Metro.

Середня вартість нерухомості у Пітерборо за останній рік становила всього 251 тисячу фунтів стерлінгів, що значно нижче середніх цін у Лондоні (706 тисяч фунтів). Хоча тут є чимало цікавих місць, зокрема Норманський собор 1238 року з багатою історією, будинок Берглі XVI століття та парк Нене вздовж річки.

Звідси можна дуже швидко добратися до мальовничого Кембриджа — ідеальної місцини для одноденної поїздки, де можна погуляти старовинними вуличками.

Норманський собор 1238 року в Пітерборо Фото: Google Maps

Втім, місто пасе задніх й часто фігурує у списках 50 найгірших місць для життя, причому воно зберігало цей титул три роки поспіль, аж поки не поступилось "лідерством" у 2022 році.

Чому ніхто не хоче жити в Пітерборо

Користувачі Reddit та X (колишній Twitter) кажуть, що місто в Кембриджширі є "смітником" та суцільною "мертвою зоною" у культурному плані, де панує атмосфера страждань, а центральна вулиця нагадує сцену з "Ходячих мерців", особливо після того, як Джон Льюїс закрив там свій заклад у 2021 році.

Звісно, так було не завжди. Мандрівники зі всього світу згадують, що курорт був дуже популярним місцем для відпочинку в 80-х роках минулого століття.

"Я досить добре знаю Пітерборо. У 1980-х це було маленьке, чисте, сучасне місто, але зараз воно неймовірно змінилося, перетворившись на справжній смітник", — написав користувач, якого звуть Ден.

Мандрівники зі всього світу згадують, що курорт був дуже популярним місцем для відпочинку в 80-х роках минулого століття Фото: Google Maps Мандрівники зі всього світу згадують, що курорт був дуже популярним місцем для відпочинку в 80-х роках минулого століття Фото: Google Maps

Його позицію підтримав й інший автор: "Зараз це чорна діра. Шкода, що неймовірна локація з великою спадщиною та традиціями стала звалищем".

Рієлтори стверджують, що в Пітерборо найчастіше купують двоквартирні таунхауси в середньому за 241 тисячу фунтів стерлінгів, а будинки з терасами коштують всього 197 тисяч — це ціна, яку неможливо уявити в Лондоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, поступово перетворюється на "місто-привид" через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море.

Крім того, ми розповідали, що занедбане сицилійське містечко Муссомелі, що в Італії, переживає відродження завдяки креативній ідеї місцевих чиновників — продажу покинутих будинків за символічну ціну в 1 долар. Ініціатива, започаткована у 2017 році, несподівано вдихнула у населений пункт нове життя.