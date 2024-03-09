Чоловік зламав забиті двері у своїй квартирі та побачив загадковий коридор

Студент коледжу помітив "незрозумілий" простір, що змусило його замислитися, чи немає в його житлі таємної кімнати. Однак те, що знайшов хлопець, сильно налякало його.

Один чоловік не міг повірити своїм очам після того, як відчинив замкнені двері у своїй квартирі та виявив вузький коридор і сходи, що ведуть до "забутого" підвалу будівлі. Про це пише The Mirror.

Одного разу, оглядаючи свою студію на верхньому поверсі зовні, студент коледжу помітив, що вікно його квартири розміщене не на розі будівлі, як він думав. Натомість там був "незрозумілий" простір, що змусило його замислитися, чи немає в його житлі таємної кімнати. Він вирішив, що його "загвинчені" задні двері, мабуть, ведуть в іншу кімнату.

Цікавість узяла гору над студентом і хлопець вирішив відчинити її та все з'ясувати. Він очікував, що там буде комора або шафа.

"У моїй квартирі були задні двері, які були загвинчені, заклеєні скотчем і зафарбовані. Очевидно, за цими дверима було багато прихованого простору. Я відкрив їх і виявив вузькі невикористовувані сходи на всю висоту будівлі. Там були двері в усі приміщення, розташовані нижче мого, і всі вони здавалися запечатаними так само як і моє. На рівні підвалу були ще одні незамкнені двері і я увійшов у них", — писав чоловік на популярному форумі Reddit.

На подив чоловіка, він потрапив у маленьку недобудовану підвальну кімнату, заставлену 50 або 60 дитячими стільцями і столами, які зазвичай використовують у початкових школах. Те, що відбувалося, сильно збентежило і налякало його.

"Я поняття не маю, що там відбувалося. З цієї кімнати були двері в іншу частину підвалу, але я не зміг до них дістатися, тому що всі парти були хаотично розкидані. Я повернувся до квартири й зрозумів, що на моїх задніх дверях тепер немає замка, тож я взяв купу дощок і шурупів і забив їх якомога міцніше", — додав чоловік.

Ілюстративне фото Фото: Соцмережі

Інші користувачі форуму поділяли тривоги молодої людини.

"Це нагадує мені серіал "Вбивства в одній будівлі". Ви можете знайти це кумедним для перегляду тільки через цей маленький шматочок. Схоже, це був переобладнаний таунхаус", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка не платить за житло, побудувавши невеликий розкішний будинок на задньому дворі. Прешес Прайс дивилася з вікна кухні на свій величезний задній двір і зрозуміла, що їй потрібно побудувати житло поменше. Основний будинок вона хотіла здавати в оренду й отримувати додатковий прибуток.

Також стало відомо, що світова еліта будує секретні бункери і запасається зброєю. Нещодавно Марк Цукерберг розробив план з будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.