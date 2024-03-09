Німе кіно: чоловік побачив на старій плівці неочікувані кадри, зняті 100 років тому

Колекціонер дуже здивувався, побачивши на екрані Клару Боу — акторку, яку вважають першим секс-символом.

Гері Хаггінс із Канзас-Сіті, що в США, придбав на аукціоні давно загублену кінострічку 1923 року. Переглянувши запис вдома, чоловік побачив неочікувані кадри, зняті 100 років тому. Про це повідомляє видання 6 News.

Хаггінс каже, що купив архівну кінострічку на аукціоні рідкісних та антикварних фільмів в Омасі.

"Там багато років працював дистриб'ютор, але він нещодавно закрився, і аукціонний дім отримав частину його колекції. Я поїхав просто подивитися, що там є", — розповів він.

Американець заплатив $20 за стос бобін, оскільки серед них був старий мультфільм, який привернув його увагу.

"І це найкращі $20, які я коли-небудь інвестував", — додає Гері.

Хаггінс купив архівну кінострічку на аукціоні рідкісних та антикварних фільмів в Омасі Фото: YouTube

Переглядаючи записи на своєму проєкторі, він був здивований, побачивши Клару Боу — одну з найбільших зірок епохи німого кіно.

Історик та біограф кінодіви Девід Стенн підтвердив, що це комедійна короткометражка "Таблеточка" 1923 року, яка вважалась втраченою.

"Коли запитали, чи цікавить мене копія "Таблеточки", я спершу подумав, що то жарт, бо про це можна тільки мріяти", — зазначив експерт.

Стенн навіть написав книгу під назвою "Клара Боу: Шалена", назвавши акторку першим секс-символом в американському кіно.

"Чоловіки хотіли бути з нею, а жінки хотіли бути нею. Уявіть собі час, коли ніхто навіть не допускав думки, що жінка може бути незалежною та самостійною, і ви йдете у кіно і бачите на екрані Клару Боу", — додає історик кіно.

За його словами, до 1950-х років фільми знімали, використовуючи нітрати – горючу та нестійку хімічну речовину. На жаль, через це було знищено тисячі унікальних картин.

"Тож я думав, що ми більше ніколи не знайдемо цей фільм. Це справжнє диво", — резюмує Стенн.

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