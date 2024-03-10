170-кілограмовому тигру провели непросту операцію: ризикували всі

Незвичайне хірургічне втручання знадобилося, коли тварина десь примудрилася надламати одне зі своїх великих іклів. Вік тигра серйозно ускладнював операцію.

У зоопарку "Марвелл", розташованому недалеко від Вінчестера, у Великій Британії амурський тигр на прізвисько Багай вагою 170 кг зіткнувся з серйозною стоматологічною проблемою, коли співробітники зоопарку помітили, що один з його масивних зубів довжиною 9 см зламаний. З огляду на значний вік Багая в 11 років і наявні проблеми зі здоров'ям, рішення про те, щоб покласти його під наркоз і вилікувати зуб, було ухвалено нелегко. Це було ризиковане для всіх підприємство, але необхідне для забезпечення благополуччя здоров'я тигра, пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

В операції брала участь команда досвідчених ветеринарів під керівництвом доктора Елізе Саммерфілд-Сміт. Команда стоматологів буквально з головою занурилася у розв'язання проблеми і провела ретельне лікування кореневого каналу, щоб врятувати зуб Багая. Вони видалили каріозну пульпу із зуба і запломбували щілину, запобігши подальшому руйнуванню і відновивши функціональність зуба. Ця процедура була вкрай важлива, оскільки проведення подібної операції у великого і старіючого тигра було пов'язане з певними труднощами і ризиками, починаючи від непередбаченої реакції організму на наркоз і закінчуючи інфекцією, яка могла поширитися від зуба без лікування. До того ж ніхто не давав гарантії того, що раптово прийшовши до тями від наркозу Багай не зашкодить собі та оточуючим.

Доктор Саммерфілд-Сміт наголосила на важливості командної роботи, спілкування і технічної майстерності під час проведення такої делікатної процедури. Завдяки їхнім зусиллям Багай зміг відновитися після цього стоматологічного випробування без ускладнень і його здоров'ю, як і його зубам, нічого не загрожує. Успішна операція не тільки полегшила дискомфорт Багая, а й засвідчила прихильність зоопарку до турботи про здоров'я і догляду за своїми мешканцями.

Раніше Фокус писав про те, що нехтування гігієною рота зменшує розмір мозку. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням обсягу мозку і зменшує розумові здібності.

Також Фокус писав про те, як погана гігієна рота призвела до перетворення язика чоловіка на зелене волохате щось. У медичному випадку, який можна прийняти за наукову фантастику, зелений і волохатий язик дає нам унікальний урок пам'ятати про важливість гігієни порожнини рота.