Хитрі хитрощі: чому супермаркети завжди кладуть фрукти та овочі просто біля входу

Фрукти й овочі, що швидко псуються, в супермаркетах завжди лежать на видноті, тоді як продукти першої необхідності зазвичай потрібно довго шукати на задніх рядах.

Наступного разу, коли ви зайдете у свій великий продуктовий магазин, можливо, вам захочеться на секунду звернути увагу на те, як розташований кожен відділ, оскільки, супермаркети використовують хитрий трюк, щоб змусити вас зробити більше непотрібних покупок. Про це повідомляє видання Мirror.

Як зазначає видання, експерти з архітектури та дизайну кажуть, що є особлива причина, чому фрукти й овочі розташовані біля входу, а предмети першої необхідності — ззаду.

"Кожен куточок супермаркету спроектований так, щоб змусити покупців витрачати якомога більше. Кількість думок, вкладених у дизайн продуктового магазину, з психологічного та маркетингового погляду, просто дика", — йдеться в джерелі.

Так, експерти вважають, що продуктові магазини розміщуватимуть відділ фруктів і овочів просто біля входу, щоб ваш погляд одразу падав на них.

Причина, з якої вони виставляють фрукти та овочі на початку магазинів, полягає в тому, "щоб ви почувалися менш винними через те, що пізніше захопили нездорову їжу".

У виданні також пишуть: "Ще один спосіб змусити вас витрачати більше грошей — це організувати низку з пластівцями так, щоб солодкі пластівці перебували на рівні очей дитини, щоб вона з більшою ймовірністю їх схопила, тоді як здоровіші варіанти розташовані нагорі".

Любителі дизайну також пояснюють, що предмети першої необхідності, як-от яйця та хліб, розміщуються в задній частині супермаркетів, тож ви "вимушені йти через інші проходи, щоб добути їх", і дорогою можете підібрати додаткові товари.

Нагадаємо, це вже не перша подібна історія. Туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали в кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож у сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).

Крім того, Фокус розповідав про американку, яку обдурили в одному з супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумній упаковці, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз".