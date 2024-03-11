"Це наша мама": українка вийшла на крило літака, щоб подихати повітрям (відео)

Жінка поверталася з сім'єю з відпустки й вирішила освіжитися. Пілот викликав швидку допомогу, поліцію та прикордонників.

Пасажири були приголомшені, коли мама двох дітей з України взяла на себе сміливість відчинити двері аварійного виходу, щоб насолодитися бризом. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Очікування, поки люди перед вами вийдуть з літака, може стати випробуванням для багатьох людей, але тільки не для цієї жінки. Замість того щоб стати в чергу з усіма пасажирами, вона вирішила відкрити двері аварійного виходу і вийти на крило літака.

Неймовірні кадри показують, як жінка, яка поверталася з відпустки в сонячній Анталії (Туреччина), обрала несподіваний короткий шлях, щоб подихати свіжим повітрям. Для пасажирки це закінчилося не дуже добре, адже вона більше не зможе користуватися послугами цієї авіакомпанії.

Матір двох дітей з України було зафіксовано 2020 року в київському аеропорту "Бориспіль" Фото: The Sun

Матір двох дітей з України було зафіксовано 2020 року в київському аеропорту "Бориспіль", коли вона стояла на крилі літака Boeing 737-86N після приземлення.

"Літак приземлився, і майже всі пасажири вийшли з нього. Вона пройшла майже весь шлях від хвоста до ряду з аварійним виходом, відчинила двері й просто вийшла. На той час двоє її дітей уже були на землі й стояли поруч зі мною. Вони були здивовані й сказали: "Це наша мама"", — згадує один із пасажирів того рейсу.

Пілот викликав швидку допомогу, поліцію і прикордонників. Жінка, яка спокійно повернулася в літак, не змогла пояснити поліції причину своєї поведінки. Як повідомляється, вона сказала владі, що їй було занадто жарко.

Видання зазначає, що жінка летіла з чоловіком і двома дітьми на сімейний відпочинок перед початком нового навчального року. Тести показали, що вона не була п'яна і не вживала наркотики, а боси авіакомпанії підтвердили факт інциденту і заборонили їй надалі літати з Міжнародними авіалініями України.

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