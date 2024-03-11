Розкішний будинок за $302 тисячі лишається порожнім через незначну помилку (фото)

Агентство з нерухомості навіть пропонує на пів року звільнити потенційних покупців від сплати іпотеки.

Новий сімейний будинок за $302 тисячі ніяк не можуть продати через величезні ліхтарі, розташовані біля вхідних дверей та під'їзної дороги. Про це пише видання Mirror.

У комплексі від забудовника Hepscott Developments Ltd в Саут-Шилдсі (Південний Тайнсайд, Велика Британія) допустили незначний інженерний промах: один зі стовпів розташований просто посеред під'їзної дороги, а інший — блокує вхідні двері.

За словами рієлторів, через ці перешкоди їм місяцями не вдається продати об’єкт нерухомості, попри пропозицію агентства на пів року звільнити потенційних покупців від сплати іпотеки.

Після появи оголошення у вересні жоден будинок так і не був проданий. Хоча потенційних покупців, можливо, відлякали не лише ліхтарі, але й вид на порожні магазини навпроти.

Окрім того, середня вартість будинку в цьому районі становить $131 тисячу, тож ціна в оголошені ($302 тисячі) видається завищеною для нових помешкань з такими незручностями.

"Я не міг повірити, що посеред чиєїсь під'їзної дороги стоїть ліхтарний стовп. Як тут можна припаркувати машину? Точно не куплю такий будинок ще й в занедбаному районі", — обурився один із місцевих мешканців.

Після появи оголошення у вересні жоден будинок так і не був проданий Фото: North News & Pictures Після появи оголошення у вересні жоден будинок так і не був проданий Фото: North News & Pictures

Користувачі мережі також за словами у кишеню не лізуть.

"Жах якийсь", "Абсолютне дно", "Уявіть, як складно буде заїжджати!", "Мешканці будинку зможуть практикувати танці на жердині", "Цей будинок не може коштувати стільки, грабіж серед білого дня", "Ви ніколи в житті не продасте таку убогість", — пишуть вони.

Попри всі перешкоди, самі власники описують житло як "виняткову новобудову" з кухнею, вітальнею та окремою ванною у спальні. Також зазначається, що поруч є все необхідне, зокрема магазини та супермаркети.

Попри всі перешкоди, самі власники описують житло як "виняткову новобудову" Фото: North News & Pictures

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у мальовничому містечку на березі озера в Нью-Йорку (США) виставлено на продаж будинок, який свого часу належав легендарному дослідникові затонулого "Титаніка" Полю-Анрі Нарджоле. Ціна маєтку із чотирма спальнями становить 1,35 мільйона фунтів стерлінгів. Однак особливою цінністю цього об’єкта нерухомості є моторошні деталі, які стали точним передбаченням трагічної долі його власника.

Крім того, занедбане сицилійське містечко Муссомелі, що в Італії, переживає відродження завдяки креативній ідеї місцевих чиновників — продажу покинутих будинків за символічну ціну в 1 долар. Ініціатива, започаткована у 2017 році, несподівано вдихнула у населений пункт нове життя.