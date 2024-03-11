Подружжя знайшло найстаріше у світі послання в пляшці під час прогулянки пляжем (фото)

Тоня Іллман разом зі своїм чоловіком Кімом знайшла лист через майже 132 роки після того, як його кинули в море.

Тоня Іллман натрапила на пляшку під час прогулянки піщаними дюнами на віддаленому пляжі в Західній Австралії. Про цю історію згадує британський таблоїд Daily Star.

Найстаріше у світі послання в пляшці сім'я виявила через майже 132 роки після того, як воно було викинуто в море. У 2018 році мешканка Перта Тоня Іллман натрапила на пляшку під час прогулянки піщаними дюнами на віддаленому пляжі в Західній Австралії. Її чоловік Кім розповів тоді журналістам, що вони знайшли всередині папір, але й гадки не мали, що це таке, доки не принесли її додому і не висушили в духовці. Він додав, що дружина знайшла пляшку і подумала, що вона стане гарним доповненням до її книжкової полиці.

"Тоня побачила на землі купу сміття і вирішила допомогти зібрати його", — розповідав містер Іллман в інтерв'ю BBC.

Подружжя забрало пляшку додому Фото: Guinness World Records

Взявши пляшку додому, подружжя висушило записку в духовці й незабаром виявило, що лист було датовано 12 червня 1886 року, його скинули з німецького корабля "Пола" в рамках експерименту з вивчення океанських і морських шляхів, який проводила Німецька військово-морська обсерваторія.

"Тоня спробувала розв'язати мотузку навколо паперу, але вона виявилася досить крихкою. Ми взяли його додому і поклали в духовку на п'ять хвилин, щоб прибрати вологу. Потім ми розгорнули його і побачили надрукований напис. Ми не змогли розгледіти чорнило, написане від руки, але побачили надруковане повідомлення, в якому читача просили зв'язатися з німецьким консульством, коли він знайде записку", — сказав він.

Експерти підтвердили справжність цікавої знахідки Фото: X (Twitter)

Експерти підтвердили справжність цікавої знахідки після того, як подружжя віднесло її фахівцям з Музею Західної Австралії. Доктор Росс Андерсон сказав, що після консультацій з колегами з Німеччини та Нідерландів, вони підтвердили походження записки.

"Неймовірно, але в результаті архівних пошуків у Німеччині був знайдений оригінал метеорологічного журналу з корабля, і в ньому був запис за 12 червня 1886 року, зроблений капітаном, у якому йшлося про викинуту за борт пляшку для дрейфу. Дата і координати точно збігаються з тими, що вказані в повідомленні на пляшці", — додав фахівець.

Лист було датовано 12 червня 1886 року і скинуто з німецького корабля "Пола" Фото: X (Twitter)

Видання зазначає, що Рекорд Гіннесса щодо найстарішого послання в пляшці раніше становив 108 років від моменту відправлення і до його виявлення.

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