"Ми тут не одні": людей налякала моторошна іграшка в покинутій психіатричній клініці (відео)

Медичний заклад було закрито після кількох судових позовів щодо поганого догляду та жорстокого поводження з пацієнтами.

24-річна міська дослідниця Габбі зі США відвідала покинуту психіатричну лікарню разом зі своїм 25-річним хлопцем Сонні та їхнім другом Деном. Вони прийшли в жах від того, що виявили всередині. Усе це дівчина показала в одному зі своїх роликів у TikTok.

Жінка була налякана, виявивши сміховинну іграшку в покинутій психіатричній клініці 1800-х років. Вона натрапила на моторошну будівлю під час пошуку інформації в інтернеті та вирішила дослідити її разом зі своїм хлопцем Сонні та їхнім другом Деном.

Не розкриваючи точного місця розташування, американка розповіла, що колись цей заклад був державною установою для людей із психічними розладами й приймав пацієнтів різного віку. Як повідомляється, він був закритий після кількох судових позовів щодо поганого догляду та жорстокого поводження з пацієнтами.

Це місце було одним із перших, яке досліджувала Габбі, і нещодавно вона повернулася, щоб виявити його в стані сильного занепаду: облуплена фарба, уламки, порошкоподібний азбест у підвалі та сліди вандалізму. Але що її вразило, так це те, що в одній із кімнат вона виявила маленьку рожеву іграшку-конячку на ім'я Пінкі Пай із серії My Little Pony.

Іграшка Пінкі Пай із серії My Little Pony Фото: TikTok

На відео можна побачити, як іграшка хитає головою і сміється, стоячи на червоному кріслі.

"Це просто почалося, і ми нічого не чіпали. Вона простояла тут кілька років, то як же, чорт забирай, ця батарейка змогла протриматися? Я думаю, що ми тут не одні", — каже американка.

Габбі описала відвідування покинутого місця як таке, що "викликає тривогу" і сказала, що знайшла в ньому предмети, зокрема історії хвороби пацієнтів з особистими медичними документами. Вона знайшла одну папку з фотографією маленької дівчинки, яка свідчить про те, що вона поступила до установи понад 50 років тому. Дівчина вважає, що саме ця дитина могла бути пов'язана з моторошною іграшкою.

У клініці залишилися й інші моторошні предмети Фото: TikTok Досьє пацієнтки Фото: TikTok

"У той час я не надала особливого значення цій знахідці. У підсумку ми вирушили в іншу будівлю і, увійшовши в неї, натрапили на ляльку My Little Pony, яка мала моторошний вигляд. Ми всі троє пройшли повз неї і продовжили шлях через іншу частину будівлі. Вирішивши, що пора йти, ми знову пройшли повз ляльку, але цього разу вона почала рухатися й істерично сміятися. Ми відразу ж злякалися, і я вирішив зняти це на телефон, оскільки ми намагалися розгадати, що відбувається. Якщо у ляльки були датчики руху, то вони мали б спрацювати, коли ми увійшли в будівлю і пройшли повз неї раніше, але цього не сталося", — міркує міська дослідниця.

Тривожні звуки змусили їх засумніватися в присутності чогось незвичайного.

"Це змусило мене замислитися над тим, чи є зв'язок між тим, що я вступила в контакт з особистою справою дівчинки, а потім із тим, що з нею взаємодіяла іграшка, з якою вона, ймовірно, любила грати. Попри це, я не впевнена в тому, що ми відчули, і знаю тільки, що це налякало нас у той момент. Тепер я задаюся питанням, чи була це просто несправність або щось, що вказує на паранормальні явища", — додала Габбі.

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