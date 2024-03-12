Масове списування: хлопці вилізли на стіну школи, щоб передати шпаргалку (відео)

Попри очевидні докази порушення правил, адміністрація навчального закладу категорично заперечує факт списування, запевняючи, що їхня охорона цього не допустила.

В індійському штаті Хар'яна розгорівся скандал навколо масового списування під час іспитів для учнів 10 класу школи Чандраваті. Про це пише місцеве видання India Times.

Нещодавно в інтернеті з'явилися вірусні відео, на яких показано, як друзі та родичі школярів пролазять через задню стіну навчального закладу, аби передати їм шпаргалки.

Керівництво школи підтверджує, що невідомі намагалися допомогти учням, але нібито списування не було.

"Ці хлопці створювали хаос за межами школи й намагалися звернутися до учнів, але ми подбали про те, щоб нічого поганого не сталося. Поліція патрулює територію — офіцери чергують у різних куточках кампусу", — каже директор Нідхі Рохілла.

Керівництво школи підтверджує, що невідомі намагалися допомогти учням, але нібито списування не було Фото: колаж Фокус

Ймовірно, хтось сфотографував завдання та поділився ними з друзями та родичами учнів, які чекали на автостоянці за будівлею, де проходив іспит. Це дозволило швидко знайти правильні відповіді, записати їх на аркушах паперу, а потім передати через крихітні віконця.

На опублікованому в соціальних мережах кадрах можна побачити, як десятки людей намагаються привернути увагу дітей всередині.

Попри очевидні докази порушення правил, адміністрація закладу категорично продовжує заперечувати факт списування, запевняючи, що їхня охорона цього не допустила.

Проте колишні учні розповідають, що це звична практика в цій школі, а присутність поліції під час іспитів — лише формальність.

"Таке відбувається щороку, сам був свідком. Друзі учнів підкидають шпаргалки через віконні решітки, щоб допомогти їм успішно скласти іспити. Більшість вчителів не протестують", — додає колишній учень школи Чандраваті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американського студента Ніка Лутца з Університету Флориди, який вирішив перевірити лист від коханої на орфографічні та стилістичні помилки. Рукописний лист на чотирьох сторінках Нік оцінив в 61 бал зі 100 (D згідно з Болонською системою). Він розкритикував екскохану за надто довгий вступ, тавтологію та відсутність аргументації.

Крім того, понад 150 тисяч студентів у Великій Британії готують позови проти своїх університетів у зв'язку з переходом на дистанційне навчання під час пандемії COVID-19. Вони стверджують, що керівництво навчальних закладів порушило контрактні зобов’язання щодо забезпечення очного викладання та доступу до інфраструктури в кампусах.