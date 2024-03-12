Стюардеса показала спеціальну піжаму, яку змушений одягати екіпаж (відео)

Бортпровідниця стала популярною в соцмережах завдяки розповідям про свою роботу. Дівчина розповіла про суворий дрес-код і тривалі польоти.

Бортпровідниця авіакомпанії Emirates Airline на ім'я Дені продемонструвала спеціальну піжаму, яку екіпаж змушений одягати під час далеких перельотів. В одному зі своїх роликів у TikTok вона також розповіла чому стюардеси не носять зручний одяг.

Багато людей ніколи не бачили бортпровідниць у піжамах. Такі авіакомпанії, як Emirates, стали миттєво впізнаваними завдяки своїй бездоганній уніформі та суворому дрес-коду. Червона шапочка, білий шарф, малинова помада і високі підбори помітні за версту і надають розкоші стюардесам цієї компанії.

Одна зі співробітниць Emirates продемонструвала піжаму, а також розкрила страшну причину, через яку члени екіпажу змушені її носити. Вона складається з червоного топа з написом "Crew" на спині й бавовняних штанів у смужку.

"Під час далеких перельотів члени екіпажу переодягаються в піжами і йдуть на перерву. Якщо під час перерви станеться надзвичайна ситуація, і в них не буде часу переодягнутися у звичайну форму, їх все одно можна буде легко впізнати серед пасажирів", — сказала вона.

Сотні глядачів поділилися своїми думками в коментарях і багато хто назвав таку політику компанії розумною.

"Мило, практично і необхідно", "Насправді це дуже розумно", "Насправді я їх люблю. Раніше я був членом екіпажу British Airways і хотів би, щоб у нас були піжами для екіпажу", — писали вони.

Дені набрала понад 509 000 підписників за те, що показує, як це працювати стюардесою. У своєму найпопулярнішому відео, яке подивилися вже 24,4 мільйона разів, вона розповідає про знамениту уніформу авіакомпанії.

"Шапочку потрібно носити під час посадки, висадки й в будь-який час, коли ми перебуваємо на публіці, але її можна зняти, коли ми їмо і п'ємо. Шарф має бути акуратно оповитий навколо декольте", — розповіла вона.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про найгірших пасажирів. Люсі Саутертон повідомила, що для деяких людей гігієна у відкритому морі не має ніякого значення. Вона також зазначила, що краще не сперечатися з персоналом корабля.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.