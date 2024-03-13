Діти знайшли у будинку покійної матері безліч схованок з неймовірними скарбами (фото)

Частину колекції було виставлено на аукціон Richard Winterton Auctioneers, де 30 лотів продали за 5410 фунтів стерлінгів.

67-річна Сью Берд та її 57-річний брат Джонатан з Великої Британії знайшли величезну колекцію цінних прикрас у будинку своєї покійної матері Маргарет Гуд. Про цю історію написало видання Mirror.

Маргарет, яка померла у віці 90 років позаторік, усе життя збирала коштовності, але ніколи не розповідала дітям про свою колекцію. Під час прибирання будинку після смерті родички сім'я несподівано натрапила на безліч раритетних ювелірних прикрас, розкиданих по всьому помешканню.

"Ми знайшли каблучку з сапфіром у помаранчевому пакеті із супермаркету, загорнуту в шкарпетку. Вона висіла на стіні біля дверей, і ми проходили повз, не підозрюючи, що ця чудова прикраса була захована у всіх на виду", — розповіла Сью.

Після перших знахідок британці ретельно оглянули весь будинок та виявила ще більше раритетних ювелірних виробів.

Частину колекції Маргарет Гуд виставили на аукціон Richard Winterton Auctioneers, де 30 лотів вдалось продати за 5410 фунтів стерлінгів, а загалом усі ювелірні вироби, на думку експертів, коштують близько 20 тисяч фунтів.

Маргарет Гуд зі своєю родиною Фото: SWNS

Зокрема каблучка з сертифікованим бірманським сапфіром вагою 4,16 карата та діамантами була оцінена в межах 5-7 тис. фунтів, брошка Alabaster and Wilson в 1,2 тис. фунтів, а обручка з золота та емалі у 900 фунтів.

"Ці коштовності допомагали мені емоційно пережити горе. Деякі з них ми могли б легко викинути й ніколи б не дізналися правду", — додає місис Берд.

Частину колекції Маргарет Гуд виставили на аукціон Richard Winterton Auctioneers, де 30 лотів вдалось продати за 5410 фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як учасниця антикварного роуд-шоу несподівано дізналась, що прикраси, які вона успадкувала від покійної свекрухи, виявились коштовними та оцінюються у тисячі фунтів стерлінгів.

Крім того, Флора Стіл із Рима була приголомшена, коли дізналася, що брошка, яку вона купила на антикварному ринку Мідлендса в 1988 році, виявилася рідкісним скарбом вартістю 15 тисяч доларів (572 тис. грн).