"Вони всі під кайфом": щури в поліцейській дільниці поїдають важливі докази (фото)

На столах офіцерів було виявлено щурячий послід, а будівлю, в якій департамент розташовується з 1968 року, вразила пліснява, і скрізь бігають таргани.

У штаб-квартирі поліції Нового Орлеана (США) на столах офіцерів було виявлено щурячі екскременти, які, за словами представників департаменту, стали новою проблемою після плісняви та тарганів. Про це пише Sky News.

Гризуни, яким вдалося проникнути в кімнату для зберігання доказів у старій будівлі поліцейського управління, поїдають конфісковану марихуану, повідомила начальниця поліції Нового Орлеана.

За словами Енн Кіркпатрік, поліцейські офіси в Новому Орлеані, які старіють, настільки занепали й заражені паразитами, що тваринам вдалося проникнути в кімнату для зберігання доказів.

"Щури їдять нашу марихуану, вони всі під кайфом. Чистота в будівлі зашкалює", — сказала вона членам міської ради.

За словами Кіркпатрік, на столах офіцерів було виявлено щурячий послід, а будівлю, в якій департамент розташовується з 1968 року, вразила пліснява і скрізь бігають таргани.

За словами Енн Кіркпатрік, у будівлі поліції повно гризунів і тарганів Фото: X (Twitter)

Рон Гаррісон, глобальний технічний директор компанії Orkin Pest Control, сказав, що не чув, щоб щури їли марихуану. Що стосується того, що гризуни відчувають при цьому, він сказав, що вони можуть відчувати ті самі ефекти, що і люди. За даними Національного інституту зі зловживання наркотиками, більшість відчуває почуття розслаблення й ейфорії від наркотику.

"Виходячи з розуміння біології щура і його схожості з нами, я думаю, що залежно від кількості або концентрації, яку вони приймають, це буде схоже на те, що відчувають люди", — сказав містер Гаррісон.

Начальниця також похвалила співробітників відділу, які займаються прибиранням офісів, адже вони заслуговують на нагороду за те, що намагаються "прибирати те, що нечисто".

За її словами, пошук нових приміщень для 910 офіцерів був одним із її пріоритетних завдань відтоді, як вона стала начальником у жовтні.

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