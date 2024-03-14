Висіла на стіні у їдальні: стара картинка виявилась шедевром вартістю $38 тисяч (фото)

Очікується, що на аукціоні Cheffins у Кембриджі за акварель відомого митця власник виручить кругленьку суму.

Стара акварель, яку колекціонер придбав всього за 127 доларів, можуть продати на аукціоні аж за $38 тисяч. Такий значний стрибок у ціні пояснюється тим, що напередодні експерти підтвердили авторство цієї картини — її створив відомий британський художник Вільям Тернер, пише видання Daily Mail.

Картина, на якій зображено каплицю єпископа Вогана в соборі Сент-Девідса, спершу була придбана під час розпродажу картин з георгіївського маєтку в Суффолку на початку 1990-х років. Протягом наступних 30 років робота прикрашала стіну їдальні в будинку нового власника й залишалася майже непоміченою.

Одного дня колекціонер виявив прихований напис "В. Тернер" на звороті картини, і саме завдяки цій випадковості експерти змогли підтвердити її авторство. Тепер очікується, що на аукціоні Cheffins у Кембриджі за акварель відомого митця можуть виручити кілька десятків тисяч доларів.

"Картина висіла в нашій їдальні понад 30 років. Ми періодично обговорювали, що це може бути робота Тернера, але не заглиблювались у суть питання. Після поїздки до Уельсу восени 2022 року, коли ми відвідували собор Сент-Девідса, зацікавленість цією аквареллю тільки посилилась. Врешті, дізнавшись про недавній продаж іншої роботи Тернера на Cheffins, вирішили звернутися по допомогу до експертів аукціону", — розповідає власник.

Акварель Вільяма Тернера Фото: Tate Museum

До слова, Вільям Тернер — англійський живописець, який народився у 1775 році. Почав виставляти свої роботи в Королівській академії у віці 15 років. Залишив після себе понад 550 картин олійними фарбами, 2000 акварелей та понад 30 тисяч робіт на папері.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що "неоціненна" картина відомого британського художника Джона Опі, що була викрадена відомим політиком за участі мафіозі понад півстоліття тому, нарешті повернулася до законного власника – 96-річного Френсіса Вуда з Ньюарка (США).

Крім того, ми повідомляли, що пенсіонер з Великої Британії випадково знайшов цінну картину на горищі свого будинку. Спочатку експерти оцінили твір у 80 фунтів стерлінгів, але згодом його продали на аукціоні за 18 тисяч фунтів, адже з’ясувалось, що це "втрачена" робота відомого британського художника Девіда Кокса.