Клонував і продавав: фермера спіймали за розведенням гігантських "овець-мутантів" (фото)

У результаті експериментів з'явився один чистокровний самець, якого розвідник назвав "Монтанським гірським королем".

80-річний фермер Артур "Джек" Шубарт з Монтани, що в США, визнав себе винним у низці кримінальних справ, пов'язаних з незаконною торгівлею тваринами-мутантами. Про це пише видання The Telegraph.

Фермер незаконно використовував генетичний матеріал від диких овець, убитих мисливцями в Центральній Азії та США, для розведення гібридних свійських порід та подальшого продажу потомства за ціною до $10 тисяч.

Згідно з документами, що були пред'явлені у суді, з 2013 по 2021 рік Шубарт у співучасті з щонайменше п'ятьма іншими людьми створював мутантів, схрещуючи генетичний матеріал від аргалі Марко Поло з Киргизстану, що важать понад 145 кг та мають роги завдовжки понад 1,5 метра, з вівцями на своєму ранчо. У результаті експериментів з'явився один чистокровний самець, якого фермер назвав "Монтанським гірським королем" або ММК.

Прокурори стверджують, що чоловік також таємно ввіз у країну окремі частини тіла найбільших у світі аргалі, заборонених у Монтані, та використав їх для клонування тварин задля розведення та подальшого продажу.

Фермер створював овець-мутантів Фото: Fish Wildlife and Parks

"Це була зухвала схема задля створення величезних гібридних овець як трофеїв", — заявив помічник генпрокурора Тодд Кім, додавши, що Шубарт порушив низку норм міжнародного законодавства, а також підробляв сертифікати від ветеринарів.

Обвинуваченому загрожує до 5 років в'язниці та $250 тисяч штрафу.

На сторінці у Facebook під його ім'ям, де розміщено численні фото худоби, два дні тому з’явився пост: "Ми не можемо продати овець вже близько трьох років. Вперше за 80 з гаком років я розорений".

Винесення вироку заплановане на 11 липня.

Нагадаэмо, раныше Фокус писав, що на фермі в окрузі Верміліон (штат Луїзіана, США) з'явилось на світ вкрай рідкісне теля, яке назвали Deux Face (у перекладі з французької "Дволика"). У малюка з двома мордочками, чотирма очима, а також двома ротами та носами було вкрай мало шансів вижити після народження – один на 400 мільйонів.

Крім того, козеня з "людським обличчям" шокувало жителів індійських сіл. Тварина не може пити молоко матері й потребує годування з пляшечки. Ветеринари думають, що вона не проживе довго.