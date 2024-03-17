Кінець близько: медсестра розповіла про "передсмертний хрип" пацієнтів (відео)

Джулі МакФадден доглядає за людьми, що помирають і розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.

41-річна медсестра хоспісу Джулі МакФадден зі США звернулася до соціальних мереж, щоб пояснити явище, відоме як "передсмертний хрип", і чому важливо, щоб люди розуміли, що воно означає. Про це жінка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Медсестра доглядає за людьми, що вмерають. Живучи в сонячному Лос-Анджелесі, вона завоювала величезну популярність у соціальних мережах, ділячись своїм розумінням того, як допомогти людям не боятися смерті. Американка поділилася своїм розумінням явища, відомого як "передсмертний хрип", пояснивши, що насправді це дихання означає, що людина наближається до кінця свого життя.

"Передсмертний хрип — це звичайнісінька річ, яку слід очікувати наприкінці життя. Однак якщо ви не звикли його чути, він може здатися вам найстрашнішим з усього, що ви коли-небудь чули. Наше тіло виробляє слину 24 години на добу 7 днів на тиждень, і наш мозок несвідомо говорить нам проковтнути цю слину, що постійно утворюється в нас у роті. Перед кінцем життя організм продовжує виробляти слину. Однак мозок більше не передає нам сигнал про те, що ми повинні несвідомо ковтати її. Зазвичай людина перебуває в цілковитому несвідомому стані, а її рот висить відкритим, бо щелепні м'язи розслаблені", — пояснила вона.

Джулі розповідає про останні хвилини вмираючих людей Фото: YouTube

Джулі пояснила, що, оскільки у непритомної людини рот відкритий і в ньому накопичується слина, коли вона дихає через рот, це може спричинити звук, що булькотить.

"Люди чують його, але не розуміють. Вони автоматично припускають, що це походить із легень, і людина ніби захлинається власною рідиною. Насправді це просто невелика кількість слини, яка збирається в роті. Однак це не турбує людину, бо вона зазвичай перебуває в повній несвідомості", — розповіла медсестра.

Заспокоюючи людей, Джулі додала, що навіть якщо людина непритомна, вона показуватиме ознаки занепокоєння язиком тіла. Іноді працівники хоспісу намагаються звести нанівець хрипи, використовуючи ліки, щоб пересушити рот, підтримуючи людину в ліжку або швидко повертаючи її, щоб слина витекла з рота.

"Зазвичай ми не відсмоктуємо повітря, як це роблять у лікарні, тому що під час відсмоктування виділяється більше слини. Коли ви чуєте це вперше, вам стає страшно, тому корисно дізнатися про це, щоб знати, що це нормально і чого очікувати", — додала вона.

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