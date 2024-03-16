Сотні людей опинилися за ґратами: у США аналітикиня роками підробляла аналізи ДНК, — ЗМІ

Івонн "Міссі" Вудс звинувачується в зміні даних та неякісному тестуванні ДНК. Сотні невинних громадян впродовж 30 років роботи аналітикині могли опинитися у в'язницях.

В американському штаті Колорадо розпочато розслідування щодо зіркової аналітикині-криміналістки Івонн "Міссі" Вудс після того, як у її роботі з аналізом ДНК були виявлені "аномалії". Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

60-річна Вудс перебуває під слідством за звинуваченням у неякісному тестуванні ДНК і зміні даних. Її робота за 30 років призвела до того, що сотні людей отримали безпідставне покарання. Тому справи, ймовірно, доведеться відкривати знову. Відкриття було зроблено в листопаді 2023 року, коли Бюро розслідувань штату Колорадо провело внутрішню перевірку, яка виявила зміни або відсутність важливих даних в аналізах. Після цього Івонн Вудс подала у відставку.

Івонн Вудс вважалася "золотим стандартом" штату за те, що допомогла посадити за ґрати сотні відомих вбивць. Вона вважалась фаховою криміналісткою з ДНК. Тепер її справа може стати одним з найбільших порушень в історії судово-медичної експертизи ДНК. Адвокат жінки Райан Браклі заявив, що її підзахисна співпрацює зі слідством.

"Вона продовжує відстоювати надійність і чесність своєї роботи щодо питань, поданих до суду, і особливо у справах, у яких вона давала свідчення в суді під присягою", — заявив Браклі.

Тепер прокурори мають переглянути, чи були якісь незаконні засудження та чи потрібно їх повторно розглядати через помилковий аналіз ДНК. Треба буде зробити 3000 тестів, що коштуватиме штату 7,5 млн доларів.

Алекс Юінг отримав чотири довічних увʼязнень - це одна з найгучніших справ Вудс

Однією з найвідоміших справ, в якій брала участь Івонн, є засудження серійного вбивці Алекса Юінга "Вбивці молотка". Його визнали винним у вбивстві сімʼї з трьох осіб в Аврорі у 1984 році та вбивстві 50-річної жінки.У 2021 році Івонн Вудс виступила свідком обвинувачення. Вона показала знайдене ДНК Юінга зі сперми і сказала, що вона була знайдена на матеріалі, що оточує тіла членів сім'ї. У результаті її холодної роботи над справою та слів у суді присяжні постановили, що Юінг був убивцею, і його засудили до чотирьох довічних ув’язнень за чотири вбивства.

Нагадаємо, в Латвії судять ексдепутат за заклик жертвувати кошти на російську армію.

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