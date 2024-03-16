У перуці та з вусами: серійний вбивця "Бікіні-кілер" розгулював вулицями Лондона (фото)

79-річний француз, жертвами якого могли стати 24 людини, отримав своє прізвисько через одяг, який носили жертви. А "Змієм" його прозвали за вміння переховуватися від слідства.

Звільненого серійного вбивцю Чарльза Собраджа, жертвами якого стали щонайменше 12 туристів у 70-х роках, помітили на відпочинку в Лондоні. Ідеться про 79-річного француза, відомого як "Бікіні-кілер" (за одягом своїх жертв) і "Змій" через уміння переховуватися від правосуддя. Про це повідомляє The Sun.

Засудженого за щонайменше 12 убивств, грабежі та шахрайства звільнили з непальської в'язниці 2022 року, через майже 20 років ув'язнення.

Серійний вбивця Чарльз Собрадж

На опублікованих фотографіях тепер він у штучній перуці та з бородою на Вестмінстерському мосту фотографує Біг-Бен. Повз нього проходять туристи, які нічого не підозрюють. Собрадж каже, що діяв як "тінь", коли в 70-х роках полював на західних туристів, які подорожували Стежкою хіпі в Південно-Східній Азії.

На запитання, чи варто жителям британської столиці його побоюватися, він відповів, що втомився від "усіх цих звинувачень". Він збирається викласти свої факти та дозволити людям вирішити.

Серійний вбивця Чарльз Собрадж

"Ви стали жертвою промивання мізків масовою інформацією", — заявив він.

У новому документальному фільмі, який незабаром вийде у Великій Британії, представлені записи, на яких Собрадж, перебуваючи в індійській в'язниці, розповідає про вбивство 1975 року в Бангкоку 21-річної туристки зі США Терези Ноултон.

Убивця згадував, що дівчина запитала його, чи не підсипав він їй чогось, тому що вона "почувалася дуже смішно".

Він відповів: "Терезо, мені не хочеться тобі про це говорити, але я думаю, що повинен заподіяти тобі щось погане".

Серійний вбивця Чарльз Собрадж

Під час свого полювання на мандрівників він видавав себе за торговця дорогоцінним камінням.

Разом зі спільницею Марі-Андре Леклерк, яка померла від раку 1984 року, вони обманювали своїх жертв і потім труїли.

Хто такий Чарльз Собрадж?

Собрадж міг убити 24 осіб під час серії вбивств у Непалі, Індії та Таїланді в 1970-х роках.

Він відчував особисту неприязнь до хіпі за спосіб життя і часто забирав гроші та паспорти своїх жертв.

Засуджений відбув два строки ув'язнення: в Індії в період з 1976 по 1997 рік і в Непалі з 2003 по 2022-й.

Деякий час у 70-х роках він значився у списку Інтерполу найбільш розшукуваних злочинців. Після відбуття терміну в Індії вирушив до Непалу 2003 року, де його заарештували та засудили до довічного ув'язнення.

Попри те, що він не може пояснити, чому його спіймали з речами мертвих мандрівників, він продовжує заперечувати причетність до вбивств.

Цю історію було адаптовано для драми BBC 2021 року під назвою "Змій", фільм також є і на Netflix.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, ким насправді був серійний убивця Джек-патронник.

Також повідомлялося, що за 10 років "крапля" в океані вбила 7000 горбатих китів.