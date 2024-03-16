Двері були замкнені: жінці в Канаді довелося народжувати на лавці біля лікарні

Охоронець через вікно показав напрямок, куди потрібно йти по невідкладну допомогу. Але в приміщення людей не впустив. Його вже відсторонили від роботи.

У канадському місті Драммондвілл (провінція Квебек) жінка народила на лавці в парку через те, що рано вранці основний вхід лікарні виявився замкненим. Про це пише CBC.

Міністр охорони здоров'я Крістіан Дюбе назвав подію "неприйнятною".

Вагітна жінка, її чоловік і дворічний син прийшли до головного входу лікарні замість того, щоб іти у відділення невідкладної допомоги, яке розташоване дещо далі, за п'ять хвилин ходьби.

Охоронець, який перебував усередині будівлі, помітив сім'ю і рукою вказав їм напрямок, куди потрібно було йти, але двері не відчинив. І тільки коли пацієнтка попередила персонал на п'ятому поверсі, дві медсестри вибігли, щоб допомогти жінці, яка вже народжувала на лавці в парку.

У своїй заяві уряд Квебека повідомив, що триває розслідування, а охоронця вже "відсторонено від роботи за те, що він не зміг надати допомогу в цій ситуації". Чоловік більше не зможе працювати в жодній із державних установ.

В охоронному агентстві Radar Sécurité, яке надає послуги лікарні, повідомили, що співробітник неправильно оцінив ситуацію. Він не помітив, що людина потребує допомоги. Представники лікарні попросили вибачення перед жінкою та її сім'єю і вжили заходів щодо роз'яснення того, що сталося.

Пояснили, що головний вхід завжди замикається на ніч із міркувань безпеки, а також що пацієнти можуть спілкуватися з персоналом через домофон.

До всього іншого, вирішили змінити покажчики, щоб на них було чітко видно, куди йти, коли двері замкнені.

Нагадаємо, що вночі під час обстрілу Селидового Донецької області загинули мати з дитиною та вагітна жінка.

Також повідомлялося, що в Канаді поліція радить жителям віддавати злочинцям свої машини.