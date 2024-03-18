Залишився ні з чим: чоловік відкрив електронного листа від шахраїв й втратив $150 тисяч

Тепер обманутий австралієць змушений почати все спочатку, не маючи перед виходом на пенсію жодних заощаджень.

60-річний Ренато Калаланг з Австралії опинився у скрутному становищі після того, як став жертвою афери й буквально за кілька місяців втратив майже всі свої заощадження — $150 тисяч. Про його історію написало видання New York Post.

Упродовж десятиліть Ренато наполегливо працював на різних роботах, відкладаючи гроші собі на спокійну старість, однак його плани були зруйновані одним кліком у відповідь на електронний лист.

У тексті повідомлення від нібито представника манільського банку йшлося про те, що Ренато отримав у спадок 3,8 мільйона євро від свого покійного двоюрідного брата. Втім, щоб розблокувати ці кошти, він мав спершу сплатити певні внески.

"У мене дійсно є двоюрідний брат з таким самим іменем, тож це здавалося правдоподібним. До того ж вони надали всі документи, зокрема свідоцтво про смерть. Сказали, що потрібно відкрити банківський рахунок на Філіппінах й покласти туди певну суму грошей", — згадує Калаланг, який переїхав до Австралії з Маніли у 1986 році.

Протягом наступних трьох місяців довірливий чоловік продовжував переказувати гроші, сподіваючись невдовзі отримати обіцяну спадщину. Зрештою, на його рахунку не залишилося жодного цента.

Шахраї надали всі документи, зокрема свідоцтво про смерть Фото: Family Handout Шахраї надали всі документи, зокрема свідоцтво про смерть Фото: Family Handout

"Я був спустошений. У вересні 2023 року звернувся по допомогу до Commonwealth Bank, але через два місяці надійшла відповідь, що я став жертвою шахраїв, і гроші не повернуть", — додає Ренато.

Тепер австралієць змушений почати все спочатку, не маючи перед виходом на пенсію жодних заощаджень.

"У мене забрали фінансову свободу, а моя самооцінка зараз нижче плінтуса. Сім'я — це єдине, що тримає мене на плаву", — зізнається Калаланг.

Ренато Калаланг зі своєю родиною Фото: Family Handout

У Commonwealth Bank підтвердили, що подібні шахрайські схеми зі "спадщиною" є дуже поширеними. Співробітники установи закликають клієнтів бути пильними й не переказувати гроші незнайомцям, які обіцяють в майбутньому отримати за це більшу суму.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про австралійку, яка закликала покупців ретельно перевіряти свої чеки у магазинах через прикрий випадок з її матір’ю у супермаркеті Woolworths на півночі Сіднея (Австралія). За словами жінки, касир великої роздрібної мережі стягнув майже у чотири рази більшу суму, аніж мало бути насправді.

Крім того, туристка з Австралії розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).