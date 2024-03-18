"Неймовірно": будівельник знайшов захований "лист у майбутнє" 1941 року (фото)

У записці було сказано про важкі умови праці та про те, що довелося пережити авторам послання. Вони також дали пораду майбутнім поколінням на випадок повномасштабного конфлікту.

Один будівельник із Бельгії не очікував, що на початку свого робочого дня натрапить на рукописну записку, написану понад 80 років тому. Про цю історію згадує The Mirror.

Під час робіт у церкві Святого Якова в Антверпені (Бельгія) чоловік виявив вдало розташовану сірникову коробку, вміщену в прикрасу, яка висіла під стелею. Відкривши її, він виявив записку з докладним описом поганих умов праці, в яких доводилося працювати таким працівникам, як він, а також кілька порад для майбутніх поколінь. Лист було датовано 21 липня 1941 року.

Неймовірну знахідку було опубліковано в офіційному Instagram-акаунті міста Антверпена ще 2022 року з підписом.

"Неймовірно. Цей робітник знайшов у церкві Святого Якова записку 1941 року з цікавим посланням", — йшлося в повідомленні.

Лист був захований у сірниковій коробці Фото: AG VESPA

Лист був підписаний чотирма чоловіками: Джоном Янссеном, Юлем Гізелінком, Луї Шантреном і Юлем Ван Хемельдонком, які пояснили, що працювали над однією і тією ж стелею 82 роки тому. Послання, написане на зворотному боці робочого купона, перекладається так:

"Коли цю стелю знову доведеться фарбувати, нас уже не буде на цій землі. Ми повинні розповісти наступним поколінням, що в нас не було щасливого життя. Ми пережили дві війни. Одну в 1914 році й одну в 1940-му, це про щось говорить, так? Ми працюємо тут, майже вмираючи від голоду, вони вимагають у нас лише центи за майже повну відсутність їжі. Я хочу дати пораду наступним поколінням на випадок нової війни. Майте в запасі достатню кількість харчів, таких як рис, кава, борошно, тютюн, зерно, пшениця, щоб підтримувати своє життя. Насолоджуйтеся життям повною мірою і, якщо потрібно, беріть іншу дружину. Ті, хто одружений: Дбайте про свій дім! Салют, чоловіки", — свідчило послання, написане на зворотному боці робочого купона.

У записці були поради на випадок війни Фото: AG VESPA

Дивовижна знахідка набрала тисячі вподобань у соціальних мережах, а в коментарях люди писали, що сподіваються, що сім'ї цих чотирьох чоловіків будуть розшукані, щоб вони могли самі прочитати записку.

"Тож запасайтеся їжею і шукайте собі пару. Різні обставини, одна й та сама порада", — писав один із них.

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