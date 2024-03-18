У візку та кисневій масці: батько в критичному стані приїхав на весілля дочки (фото)

Попри те, що самопочуття чоловіка постійно погіршувався, він попросив здійснити своє останнє бажання.

Персонал лікарні UMC у місті Лаббоку, що в американському штаті Техас, організував незвичайну весільну церемонію просто у коридорах медичного закладу, аби виконати останнє бажання невиліковно хворого пацієнта. Чоловік дуже мріяв побачити, як його донька виходить заміж. Про цю історію написало видання Lubbock Avalanche-Journal.

Мішель Авіла готувалася вийти заміж за свого коханого Антоніо Морено, коли її батько потрапив до лікарні у критичному стані. Попри те, що самопочуття чоловіка постійно погіршувався, він попросив здійснити останнє бажання — побувати на весіллі доньки.

Щоб це реалізувати, медики та організатори шлюбної церемонії за лічені години перетворили звичайний коридор відділення інтенсивної терапії на імпровізовану залу з вівтарем для вінчання.

"Він сидів у коридорі та чекав на неї. Коли вона визирнула з-за рогу, це було дуже зворушливо. Багато сліз, водночас і гірко, і солодко. Це честь для мене допомагати молодятам у підготовці до сімейного свята за таких сумних обставин", — згадує весільна декораторка Джулі Ходжес.

На кадрах, знятих на церемонії, можна побачити, як наречена у білосніжній сукні підходить до батька, який спостерігає за дійством в інвалідному кріслі та кисневі масці.

Медики та організатори шлюбної церемонії за лічені години перетворили звичайний коридор відділення інтенсивної терапії на імпровізовану залу з вівтарем Фото: Michelle Avila / Facebook

"Це допомогло нам скинути камінь з серця. Ми знаємо, що його останнє бажання було виконано", — написала Мішель Авіла у пості в Facebook, висловивши вдячність лікарні та компанії з організації весіль Eventfully Yours.

Повідомляється, що 13 березня, через кілька днів після весілля, чоловік все ж помер.

13 березня, через кілька днів після весілля, чоловік все ж помер Фото: Michelle Avila / Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 38-річну Даніель Фінлі-Едвард з шотландського міста Ренфрю, яка здійснила своє найзаповітніше бажання. Жінка зіграла довгоочікуване весілля зі своїм коханим Джоном Во. Втім, для пари цей радісний день був сповнений не лише щастям, а й сумом, адже наречена невиліковно хвора на рак.

Крім того, 24-річна Ізабелла Блаунт з Лестерширу, що у Великій Британії, планує вийти заміж у Лас-Вегасі у 2026 році, але вже склала "чорний список" з вимогами до проведення парубочої вечірки свого коханого Макса.