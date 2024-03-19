Підсадна качка: проблемний підліток дізнався, що його найкращий друг насправді актор (відео)

Засмучений хлопчина зняв на TikTok відео під назвою "Нарешті я готовий поділитися з вами цією жахливою історією".

Лоусон Споланскі випадково дізнався про те, що його найкращий друг упродовж 10 років виявився "підсадною качкою". Про це хлопець відверто розповів на своїй сторінці у TikTok.

У липні 2012 року, коли Лоусону було лише 5 років, тітка Джекка вирішила перевиховати його через проблеми з поведінкою та успішністю в школі.

Одного дня, граючись на турніку, хлопчина впав та пошкодив коліно. До нього підійшов світловолосий юнак на ім'я Декстер й почав дражнитися та насміхатися з його сліз. Згодом вони побачилися ще раз, але вже у школі на початку семестру: мало того, що учні потрапили в один клас, так ще й сиділи поруч. З того часу Лоусон та Декстер стали нерозлучними друзями, допомагаючи один одному в навчанні.

Лише у 2021 році Лоусон випадково дізнався правду від чистильника басейну: тітка Джекка "найняла" маму Декстера, щоб знайти для свого проблемного племінника "ідеального друга".

"Я ніколи не знав справжньої дружби, тому дякую тобі, тітко Джекко. Навіть не знаю, що мені тепер робити", — засмучено сказав юнак у відео під назвою "Нарешті я готовий поділитися з вами цією жахливою історією".

Щоб зробити це відео ще більш емоційним, автор ролика додав, що терапевт, до якого він звернувся за порадою, виявилася сестрою менеджера Декстера.

Підписники були приголомшені цим несподіваним зізнанням.

"Не можу повірити, що вони дозволили, щоб це тривало так довго?"

"У мене буквально відвисла щелепа. Дуже шкода, що хтось зробив це з вами"

"Не може бути"

"Гаразд, це божевілля, але чи знав про це Декстер? Адже йому було лише 5 років"

"Не буду брехати, не чув у своєму житті нічого більш дикого"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про екоактивістку Лізу Вілсон з Лондона, яка шість років перебувала у стосунках з поліціантом під прикриттям Марком Стоуном (це його вигадане ім'я), поки не дізналася жахливу правду.

Крім того, 50-річна Барбара Іоле з Італії стала фігуранткою гучної справи про шахрайство. Жінку звинувачують у тому, що упродовж 24 років вона симулювала вагітності, аби отримати 120 тисяч доларів допомоги від держави.