Рієлторка спалила будинок за 1,5 мільйона, коли готувалась до огляду (фото)

В оселі спалахнула масштабна пожежа, що охопила все помешкання.

Агент з нерухомості Джулі Бандок з Сіднея (Австралія) через свою необачність під час підготовки до огляду випадково спалила розкішний будинок вартістю $1,5 млн. Цей інцидент став причиною судового позову проти самої рієлторки та її роботодавця — компанії Domain Residential Northern Beaches, пише видання The Sun.

Бандок зізнається, що того трагічного дня помітила вологу постільну білизну, яку поточні орендарі залишили сохнути на веранді, й вирішила перекласти її на металеву полицю в спальні поряд з увімкненим світильником. Уже за 20 хвилин в оселі спалахнула масштабна пожежа, що охопила все помешкання.

"Боже мій, Піте, здається, я спалила твій будинок. Хотіла зібрати простирадла й кинула їх на окрему полицю в спальні під сходами біля бра. Думаю, це і стало причиною пожежі", — сказала Бандок власнику помешкання Пітеру Бушу.

Згодом Буш та ще четверо орендарів, чиє майно постраждало від вогню, подали позов до суду. Суддя Девід Хаммершлаг визнав агентку з нерухомості винною в скоєному й відповідальною за завдані збитки.

Згідно з ухвалою, компанія Domain Residential Northern Beaches має виплатити власникові житла 380 тисяч фунтів стерлінгів компенсації, а також відшкодувати 62 тисячі фунтів чотирьом постраждалим орендарям.

В оселі спалахнула масштабна пожежа, що охопила все помешкання та знищила все майно всередині Фото: Supplied В оселі спалахнула масштабна пожежа, що охопила все помешкання та знищила все майно всередині Фото: Supplied

Відповідачі у ході засідань намагалися перекласти частину провини на позивачів, стверджуючи, що вони мали попередити про ризик нагрівання полиці від світла, однак суд відхилив цей аргумент.

"Жоден з них не міг навіть віддалено уявити, що Бандок вчинить таке", — наголосив суддя Хаммершлаг й додав, що ризик спалаху через контакт постільної білизни з електричними приладами є очевидним й цілком передбачуваним, тож Бандок повинна була про це знати та діяти вкрай обережно.

Власник будинку та ще четверо орендарів, чиє майно постраждало від вогню, подали позов до суду Фото: Supplied

Компанія Domain Residential Northern Beaches також буде зобов'язана сплатити відсотки зі 442 тисяч фунтів стерлінгів компенсації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести будинок вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.

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