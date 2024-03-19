Жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь (фото)

Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції і вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.

У Великій Британії одна працівниця залізниці так сильно любить вокзал у Лондоні, що додала його назву Мерілебон до свого імені, використавши акт цивільного стану. Про це пише The Metro.

Ім'я дуже схоже на Мері. Рехані Мерілебон Хаваджа воно так сподобалося, що вона навіть зробила б його своїм першим ім'ям, якби її діти не заперечували. Співробітниця Chiltern Railways почала свою кар'єру в компанії у квитковій касі й відтоді встигла попрацювати на різних посадах, включно з диспетчером, начальником і менеджером станції. Зараз вона працює всією мережею як менеджер з охорони та безпеки, але, як і раніше, зберігає в серці свою улюблену станцію.

У зв'язку з тим, що вокзал Мерілебон святкує своє 125-річчя, вона вирішила внести зміни, оскільки й сама наближається до 20-річчя своєї роботи в компанії Chiltern.

"Сама станція не дуже велика. Але в неї є душа. Що більше я досліджувала її за час мого перебування тут, то більше закохувалася в неї. Я справді почуваюся тут як вдома далеко від свого житла. Ми знаємо, що іноді щось іде не так, і люди можуть затримуватися. Але всі тут так старанно працюють з посмішкою на обличчі. У цьому є щось особисте. Він теплий і гостинний. Не кожен лондонський вокзал такий. Я люблю будівлю, люблю людей та історію станції", — розповіла британка.

Жінка довгий час працювала на станції в Лондоні Фото: Chiltern Railways

У рамках святкування 125-річчя минулої п'ятниці, 15 березня, біля входу на Гаревуд-авеню було відкрито нові інсталяції сучасного мистецтва.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка риється в сміттєвому баку біля гуртожитку і знаходить дорогі брендові речі. Саллі Спаркс розповіла, що була приголомшена тим, скільки дорогих речей викидають студенти, коли з'їжджають зі знімного житла.

Також стало відомо, що жінка допомогла чоловікові відбитися від "хитрого" крокодила колодою. Ентоні Жубер був на межі смерті, якби не самовіддане втручання його дружини. Жінка розповіла, що побачила чоловіка по пояс у пащі тварини і вирішила діяти.