"Не могла повірити": матір народила двох дітей із різницею в трохи більше ніж рік (фото)

Обидва хлопчики з’явилися на світ за досить драматичних обставин.

36-річна Карен Паттерсон з Норвіча (Велика Британія) пережила вкрай складні випробування, народивши двох недоношених синів з різницею трохи більше року. Детальніше про цю історію пише видання New York Post.

У жовтні 2021 року Карен та її 37-річний партнер Лі Грін були "на сьомому небі від щастя", дізнавшись про першу вагітність. Однак невдовзі жінка відчула перші тривожні симптоми.

"У мене було багато виділень, тож ми з Лі вирішили обстежитися", — згадує Паттерсон.

Пізніше у лікарні їм повідомили приголомшливу новину — на 27 тижні вагітності у Карен відійшли води. 7 березня 2022 року вона народила первістка Хантера, який важив всього два кілограми.

Наступні три місяці сім'я провела у відділенні інтенсивної терапії, поки новонароджений малюк мав проблеми з сепсисом, менінгітом та хронічним захворюванням легенів.

"Це був найважчий час у моєму житті. Він дихав за допомогою кисневої маски протягом шести тижнів", — додає Карен.

7 березня 2022 року Карен народила первістка Хантера, який важив всього два кілограми Фото: SWNS

Лише через п'ять місяців після того, як малюка привезли додому здоровим, жінка несподівано дізналася про другу вагітність.

"Ми не могли повірити, що це може трапитися так скоро, адже навіть не намагалися й були дуже схвильовані", — поділилася вона.

Спочатку вагітність проходила ідеально, втім на шостому місяці у матері почалися гострі болі в животі й, як з’ясувалось, це знову були передчасні пологи.

21 січня 2023 року вона народила недоношеного сина Джессі. У немовляти виявили нижню непрохідність кишківника, тож йому довелось кілька місяців провести у лікарні, борючись за своє життя, але, на щастя, загроза минула.

"Хантер познайомився зі своїм братом на його перший день народження, і відтоді вони нерозлучні", — каже Паттерсон.

Зараз обидва хлопчики здорові та повні енергії.

Зараз обидва хлопчики здорові та повні енергії Фото: SWNS Зараз обидва хлопчики здорові та повні енергії

Нагадаємо, раніше Фокус писав 28-річна про Емілі Вайлс з Брісбена, яка перенесла екстрену операцію на 33-му тижні вагітності після того, як лікарі виявили у неї величезну 5-кілограмову пухлину. Новоутворення "росло" в утробі молодої матері разом з малюком. Австралійка закликає жінок серйозно ставитися до здоров’я і не ігнорувати тривожні симптоми.

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