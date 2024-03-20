"Це правда": людей налякали тим, як виробляють бутильовану воду (відео)

Багато людей вважали, що вода в пляшках набагато корисніша для організму, але виявилося, що це не зовсім так.

Бутильована вода не тільки зручна в дорозі, а і є корисним напоєм, проте багато людей присягнулися перестати її пити після того, як дізналися, як її виробляють. Про це розповідають автори YouTube-каналу Mashed.

Мало того, що порожні контейнери з-під бутильованої води засмічують нашу планету, адже близько 60 мільйонів із них щодня опиняються на сміттєзвалищах, так ще й здається, що це не найкращий варіант, коли вам потрібно попити. Згідно з новим дослідженням PNAS, у середньому літр води в пляшках містить майже чверть мільйона фрагментів нанопластика.

Дослідники з Колумбійського та Ратгерського університетів, розташованих в Америці, проаналізували п'ять зразків трьох найпоширеніших марок бутильованої води й виявили, що вміст нанопластика в них варіюється від 110 000 до 400 000 на літр, а в середньому становить близько 240 000.

Вчені виявили, що більша частина пластику надходить із самих пляшок, але кажуть, що наразі невідомо, чи становить проковтування пластику серйозну небезпеку для здоров'я. Однак процес виготовлення пляшок для води також піддається критиці через величезну кількість відходів, які при цьому утворюються.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Кріс Хоган, представник Міжнародної асоціації бутильованої води, каже, що, хоча вона є надзвичайно ефективним продуктом з погляду використання води, порівняно з деякими іншими упакованими напоями, її кількість, яка йде на виготовлення пляшки, може в шість чи сім разів перевищувати ту, що знаходиться всередині.

YouTube-канал Mashed поділився ще однією інформацією.

"Не варто також думати, що вода, яку ви п'єте, набагато краща за водопровідну. За даними організації Food and Water Watch, у 2009 році 52 відсотки бутильованої води надходило з тих самих громадських джерел, які живлять ваш водопровід. До 2018 року ця цифра зросла до 64 відсотків. Гірше того, вода в пляшках навіть не піддається тим самим процесам і стандартам безпеки, яких мають дотримуватися в громадських джерелах. Вона просто більш марнотратна", — йдеться у відео.

Люди були здивовані такими мінусами.

"Мене більше турбує бутильована вода, ніж будь-що інше", "Я думаю, що бутильована вода більш згубна для навколишнього середовища, ніж сир", "Історія з бутильованою водою жахлива, це правда", — писали вони.

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