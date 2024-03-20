Вони теж не витримують: шимпанзе в зоопарку почали масово видирати на голові волосся (фото)

Експерти стверджують, що така поведінка мавп — це ознака важкого психологічного розладу й свідчить про значні та тривалі страждання.

Моторошні фотографії облисілих шимпанзе у зоопарку Магдебурга, що на півночі Німеччини, спровокували дискусію навколо питання щодо психічного здоров'я тварин, утримуваних у неволі. Про це пише видання The Sun.

На опублікованих кадрах можна побачити, що деякі 130-кілограмові примати майже повністю втратили шерсть, а в інших вона клаптями звисає зі спини.

Поруч із вольєром розміщене оголошення, в якому пояснюється, що такий страхітливий зовнішній вигляд шимпанзе є результатом "надмірного догляду", що загалом притаманний для цього виду тварин, але, очевидно, гіперопіка вийшла з-під контролю.

Експерти зоозахисної організації PETA стверджують, що така поведінка мавп — це ознака важкого психологічного стресового розладу й свідчить про значні й тривалі страждання.

"У деяких з них були помітні залисини на голові, грудях та задній частині плечей, а є й ті, у кого взагалі не залишилося шерсті. Крім того, співробітники звіринцю помітили, що деякі шимпанзе поїдають власні екскременти", — йдеться в заяві PETA.

Деякі 130-кілограмові примати майже повністю втратили шерсть, а в інших вона клаптями звисає зі спини Фото: Bild

Фахівці кажуть, що тварини відчувають страх, нудьгу та розчарування через життя у неволі. Ймовірно, психологічна напруга лише посилилась, коли їх перевели з відкритого майданчика у вольєр після спроби масової втечі.

До речі, нещодавно зоопарк витратив 1,6 мільйона фунтів на будівництво нового майданчика для шимпанзе — його відкриття заплановане на кінець цього року. Однак активісти застерігають, що поки тварин не переселять у природне середовище, цю проблему владнати не вдасться.

Фахівці кажуть, що тварини відчувають страх, нудьгу та розчарування через життя у неволі Фото: Bild

Нагадаємо, раніше Фокус писав про надзвичайно рідкісну самку лемура, яка несподівано народила трьох дитинчат в австралійському парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що у Новому Південному Уельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.

Крім того, зоопарк Нюрнберга (Німеччина) потрапив у скандал, оголосивши про намір позбутися майже половини із 45 гвінейських павіанів. Раніше співробітники звіринцю намагалися обмежити розмноження цього виду, проте запроваджені заходи виявились неефективними, тому вони наважились на такий відчайдушний крок.