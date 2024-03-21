Матір не виключила камеру й пішла в душ: її пряму трансляцію показали на похороні (фото)

Жінка з'явилась на поминках десять хвилин по тому, не стримуючи сліз. Вона не знала, як це могло трапитися.

Незручна ситуація сталася під час онлайн-трансляції похоронної церемонії в одній з церков північного Лондона (Велика Британія). Жінка не змогла особисто бути присутньою на поминальній службі за покійним батьком трьох дітей, який помер від раку, й вирішила приєднатися до неї через Zoom. Однак випадково ввімкнула камеру в той час, коли ще приймала душ і була абсолютно голою, пише видання Daily Mail.

Не здогадуючись, що її в режимі реального часу бачать усі, мати двох дітей роздяглася й зайшла в душ перед початком церемонії. Один з присутніх на похороні згадував: "Раптом на екрані з'явилася жінка, яка голила інтимну зону в душі".

Інцидент миттєво завірусився у WhatsApp, а ведучі радіошоу Кайл Сенділендс та Джекі О навіть прокоментували побачене у своєму ефірі.

"Уявіть собі цю бідолашну жінку. У її сім'ї хтось помер, а вона готувалася до поминальної служби через Zoom, бо не змогла бути присутньою особисто. На жаль, трохи запізнилася й почала трансляцію прямо в душі, коли була повністю оголеною", — іронізує Кайл.

За словами ведучих, скандальний випадок викликав переполох серед присутніх у церкві.

"Вона з'явилась на поминках десять хвилин по тому, не стримуючи сліз", — згадують гості на церемонії прощання, зазначивши, що та жінка не мала жодного уявлення про те, як це могло статися.

Скандальний випадок викликав переполох серед присутніх у церкві Фото: Daily Mail Скандальний випадок викликав переполох серед присутніх у церкві Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше Фокус писав про садівника Джеффа Пермара з Міддлтауна, який встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам.

Крім того, у США заарештували співробітника круїзної компанії Royal Caribbean за те, що він нібито встановив приховані камери у ванних кімнатах пасажирів, аби шпигувати за молодими дівчатами.