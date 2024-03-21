6$ тисяч на вітер. Сім'я не вилетіла на відпочинок до Єгипту через чуже фото у паспорті дитини

Для маленької дівчинки ця поїздка мала стати першою закордонною подорожжю, оскільки раніше цьому завадила пандемія.

Довгоочікувана відпустка сім'ї з Саутгемптона (Велика Британія) опинилась під загрозою зриву через прикру помилку працівників паспортної служби. Джасмін Басі разом з чоловіком Діллоном Бірінгом та двома дітьми планували свою першу сімейну подорож в Єгипет, однак їхні плани "накрились" після того, як у паспорт 3-річної доньки Даї помилково вклеїли фотографію іншої дитини. Про цей курйозний випадок пише видання The Telegraph.

34-річна Джасмін поскаржилась, що замість світлини Даї в документі з'явилося зображення азіатки віком 7-12 років.

"Це просто шокує. Як можна було поплутати дві абсолютно різні фотографії?" — обурюється жінка.

Сім'я витратила понад $6,3 тисячі на відпочинок у єгипетському Шарм-ель-Шейху за системою "все включено". Для маленької дівчинки ця поїздка мала стати першою закордонною подорожжю, оскільки раніше цьому завадила пандемія COVID-19.

"Донька так хвилювалася перед відпусткою, а тепер я маю якось їй сказати, що ми, можливо, і не поїдемо. Окрім того, хвилюємося, чи є фотографія моєї доньки в чужому паспорті", — додає Джасмін.

Жінка назвала ситуацію, що склалась, "масштабним порушенням безпеки" і вимагає від паспортного столу пояснень. За її словами, ніхто так і не просив вибачення за грубу помилку, попри численні контакти.

Співробітник паспортної служби повідомив, що установа перебуває в безпосередньому контакті з сім'єю Фото: Passport Office Southampton

У разі найгіршого сценарію Джасмін з молодшою донькою змушені будуть залишитися вдома, а чоловік зі старшою 5-річною Софією вирушать на відпочинок одні.

"Ми б не бронювали поїздку, якби знали про таку можливість", — зізнається розчарована матір.

Співробітник паспортної служби повідомив, що установа перебуває на зв'язку з сім'єю щодо вирішення конфлікту та подальших дій задля заміни паспорта.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відпустка вартістю близько 3,5 тисячі євро, на яку сімейство з Единбурга (Шотландія) чекало протягом трьох років, несподівано перетворилась на суцільний "чорний день".

Крім того, ми розповідали про 79-річну Луїзу Ю, яка здійснила мрію всього свого життя, побувавши в усіх 193 країнах-членах ООН. Ще з дитинства на Філіппінах жінка марила подорожами та хотіла постійно дізнаватися щось нове.