Багато нулів: літня пара з Шотландії не вірила, що виграла 1 млн фунтів стерлінгів

Марлін Андерсон та її чоловік Іен витратили останні гроші на рахунку на сайті лотереї та зірвали джекпот, який допоможе подружжю впоратися з труднощами.

У Великій Британії літня пара, яка виграла 1 мільйон фунтів стерлінгів у лотерею EuroMillions, подумала, що це шахрайство, побачивши число нулів у сумі призу. Про це пише Daily Star.

70-річна Марлін Андерсон планує витратити свій великий виграш на купівлю бунгало, щоб полегшити життя своєму чоловікові 77-річному Ієну, який страждає на серйозне захворювання легенів. Наразі Андерсони живуть у невеликому будинку в Стерлінгу (Шотландія), який "схожий на нічліжку". Тому Марлін сподівається знайти велике житло поблизу після виграшу. Жінка розповіла, що тепер зможе забезпечити чоловікові необхідне лікування.

"Цей виграш став дуже доречним. Він забезпечить Іену найкращу якість життя в час, що залишився", — сказала британка.

Хворобу пов'язують із впливом азбесту, який він отримував, працюючи на будівництві. Пара прожила разом 32 роки, у них двоє дітей, п'ятеро онуків і один правнук. Через хворобу Іена їм довелося відмовитися від поїздок на відпочинок за кордон. На виграні гроші пара вже купила новий автоматичний автомобіль Citroen DS 7 Rivoli.

Дружина піклується про хворого чоловіка Фото: Daily Star

Марлін спочатку думала, що виграла всього 1 000 фунтів стерлінгів, але, побачивши зайві нулі, злякалася, що попалася на вудку шахраїв.

"Купівля бунгало дасть змогу Йену мати власну спальню, а нам — вітальню, і все це на одному рівні. Це буде так незвично, адже ми так довго не могли цього зробити. Він зможе прожити залишок свого життя в комфорті", — розповіла вона.

Подружжя вже купило машину Фото: Daily Star

12 березня місіс Андерсон виявила, що на її рахунку в онлайн-лотереї залишилося 4,90 фунта стерлінгів, і вирішила купити квиток EuroMillions.

"Я просто подумала, що немає сенсу в тому, щоб ці гроші просто лежали на моєму рахунку, я куплю щасливий білет на наступний тираж. Наступного дня після розіграшу я зайшла на свою електронну пошту, щоб дізнатися, чи є новини про мій квиток, і вони були. Спочатку я подумав, що ми виграли 1 000 фунтів стерлінгів, і був у повному захваті. Я почала рахувати нулі, але не могла повірити в те, що бачу, і перерахувала їх знову. Я продовжувала думати, що це не може бути правдою і, мабуть, це шахрайство. Насправді я думаю, що новина ще не до кінця усвідомлена. Ні Єн, ні я не можемо в це повірити. Усе ще здається дуже сюрреалістичним", — додала жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

Також стало відомо, що жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю. Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.