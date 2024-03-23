Втратила мільйони. Матір працювала до старості, хоча давно могла вийти на пенсію

Жінка скептично ставиться до обіцянок чиновників виплатити компенсацію, але сподівається, що ситуація зміниться на краще.

65-річна Барбара Фултон з міста Пейслі опинилася в скрутній ситуації через підвищення у Великій Британії пенсійного віку для жінок. Колишня працівниця місцевої ради спочатку мала вийти на пенсію в серпні 2018 року, проте через законодавчі зміни її пенсійний вік був відтермінований до кінця 2023 року. Про історію жінки написало видання Daily Record.

Бабуся чотирьох онуків внаслідок реформи втратила близько 54,5 тисячі фунтів стерлінгів (2,6 млн грн), які мала б отримати за 6 років після запланованого виходу на пенсію у 60 років. Втім, через відсутність соціальних виплат від держави Барбарі довелося працювати не покладаючи рук.

Британський уряд запропонував жінкам, які постраждали від реформи, компенсацію у розмірі близько 3 тисяч фунтів (147 тис. грн), однак Фултон назвала цю суму "абсолютно шокуючою".

"Я не знаю, звідкіля вони взяли цю суму. Люди втратили понад 50 тисяч фунтів стерлінгів, тож кілька тисяч компенсації тут як мертвому припарки. Уряд фактично вкрав гроші, які ми відкладали все життя. Будемо боротися за справедливість", — каже ображена пенсіонерка, яка мріяла вийти на заслужений відпочинок у 60 років.

До речі, у звіті парламентського омбудсмена з питань охорони здоров'я (PHSO) зазначено, що громадськість не було належним чином проінформовано про зміни у державному пенсійному забезпеченні, тож людям слід виплатити компенсацію, сума якої, як очікується, перевищить 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

Однак Барбара скептично ставиться до обіцянок чиновників, але сподівається, що ситуація зміниться на краще.

"Я не вірю уряду, який зараз при владі. Думаю, що гроші не дійдуть до нас, навіть якщо їх виділять. Звісно, я задоволена звітом, але шкода, що до цього дійшло", — додає жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 56-річного Річарда та його 54-річну дружину Жаклін Уорнок зі Шотландії, які ненадовго розбагатіли на мільйони фунтів стерлінгів через прикру банківську помилку. Пара зателефонувала своєму фінансовому консультанту, щоб отримати готівку, та з’ясувала всі деталі курйозного технічного збою.

Крім того, ми розповідали, що 68-річний пенсіонер Нік Вишневські залишається останнім мешканцем будинку Gowkthrapple неподалік шотландського містечка Вішоу. Чоловік вимагає у влади міста компенсацію у 100 тисяч фунтів стерлінгів, мотивуючи це зростанням цін на житло.