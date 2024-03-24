Обдурив смерть: затримка з поштою врятувала чоловікові життя після падіння величезного дерева

Адам Вілсон вважає, що ще 15 секунд і він опинився б під віковим дубом, що падає.

У Великій Британії "найщасливіший листоноша на світі" ледь уникнув смерті після того, як дерево впало на поштову скриньку. Про це пише Daily Star.

40-річний Адам Вілсон здійснював обхід у Ронксвуді, Вустер (Англія), у четвер (21 березня) вранці, коли дерево заввишки 40 футів (12 метрів) перекинулося і пролетіло повз нього за кілька сантиметрів. Чоловікові, якого прозвали найщасливішим листоношею на світі, вдалося врятуватися, якраз у той момент, коли він збирався доставити пошту.

Британець вважає, що йому не вистачило лише 15 секунд, щоб бути розчавленим віковим дубом. Дерево розминулося з Адамом на лічені сантиметри, а кілька важких гілок впали на поштову скриньку, що стояла поруч.

"Напевно, я найщасливіший листоноша на світі. Ще за 15 секунд я б стояв просто під деревом, що падає", — розповів батько трьох дітей.

У дерево часто врізалися машини Фото: SWNS

Адам пояснив, що через "плутанину" з поштою сталася невелика затримка, яка в підсумку врятувала йому життя.

"Мені довелося двічі повернутися на прилеглу пошту. Я переходив дорогу і побачив, як із гуркотом падає дерево. Якби не плутанина з листами, дерево б мене дістало. Мені здається, що мені пощастило. Двоє людей порадили мені піти і купити лотерейний квиток, а одна китаянка сказала, що мені дуже пощастило", — додав чоловік.

Величезне дерево спричинило хаос Фото: SWNS

Передбачається, що дерево могло ослабнути через сильний вітер і зіткнення з машинами. За словами місцевого жителя, у нього в'їхала вантажівка. У дуб врізалися приблизно двічі на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що американці ампутували руку після нещасного випадку з феном. Мері Вілсон хотіла висушити волосся, але несподівано втратила свідомість. Її доставили в лікарню після того, як палаюче повітря залишило їй сильні опіки.

Також стало відомо, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.