Невдало висушила волосся: американці ампутували руку після нещасного випадку з феном (відео)

Мері Вілсон хотіла висушити волосся, але несподівано втратила свідомість. Її доправили в лікарню після того, як палюче повітря залишило їй найсильніші опіки.

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Мері Вілсон із Південної Кароліни (США) ампутували руку після нещасного випадку з феном. Тепер жінка хоче, щоб на подібних приладах було більше засобів страховки. Про це пише CTV News.

7 лютого американка готувалася висушити волосся, коли раптово втратила свідомість.

"Останнє, що я пам'ятаю, — це те, як я увійшла у ванну з феном і приготувалася сушити волосся", — розповіла вона.

Поки жінка лежала без свідомості близько 20 хвилин, гаряче повітря обпекло їй руку і спричинило серйозне пошкодження нервів. Її знайшов партнер, і її терміново доправили в лікарню.

"Опіки на моїй руці були третього ступеня, вони доходили до кістки", — згадує вона.

Через отримані травми Вілсон ампутували кисть і зап'ястя. Тепер американка закликає до того, щоб фени були оснащені функцією автоматичного вимкнення, подібною до тієї, що є в деяких плоских прасок.

Попри те, що життя Вілсон круто змінилося, вона ставиться до цього випробування з позитивом.

"Я, як і раніше, збираюся жити повним життям. Це всього лише рука. Що це таке, 10 відсотків мого тіла? Втрата руки може змінити мою сутність, але це не означає, що вона визначає мене в усьому", — додала Мері.

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Також стало відомо, що помер чоловік, який 70 років прожив з апаратом "Залізні легені". Пол Олександр перехворів на поліомієліт і відтоді був паралізований нижче шиї. Виживати йому допомагав апарат "Залізні легені". Він допоміг чоловікові досягти багатьох цілей у житті.