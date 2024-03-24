Житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну (відео)

Один із комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".

Холм Вуд у Бредфорді, Західний Йоркшир (Англія), схожий на зруйновану війною країну. Про це розповів блогер і міський дослідник Денні з YouТube-каналу Honest Places.

Британський житловий район порівняли з Сирією. Блогер показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими". Місцеві жителі кажуть, що в районі господарюють бандити і є проблеми з вандалізмом і сміттям.

Серед дивних викинутих на смітник предметів у "брудному" Холм Вуд у Бредфорді були автомобільний двигун на пішохідній доріжці, кінські вози на купі кухонної техніки та матраців, а також згорілі автомобілі та контейнери. Хлопець на ім'я Денні, який веде YouTube-канал Honest Places, навіть виявив двох коней, прив'язаних до дерев.

"Хто може так жити? Холм Вуд не для слабкодухих", — підписав свій ролик британець.

У районі багато будівель без дахів Фото: Youtube/Honest Places

Під час першої ж вилазки в цей район творець контенту зіткнувся з численними купами сміття, що складаються з побутових предметів і покидьків.

"Тільки подивіться, у якому стані все це перебуває. Тут проїжджала машина, можливо, вона згоріла або щось у цьому роді. Матрац згорів, чорт забирай. Боже, хто тільки не робить такі речі!" — продовжує Денні.

Далі блогер натрапив на покинуту будівлю, яка, як він пізніше дізнається, є старим будинком для психічно хворих. Прогулюючись територією, заваленою сміттям і слідами пожеж, він зазначив, що це місце схоже на Сирію.

"Це схоже на постапокаліптичний світ", — додав він.

Вулиці завалені цілими горами сміття Фото: Youtube/Honest Places

Одна з глядачок, Клер Сміт, відповіла, що жила в цьому районі в 70-х роках.

"Я виросла там. Завжди були свої проблеми, але це просто жахливо. Так сумно! Я пам'ятаю широкі відкриті зелені простори, місцеві ліси та прогулянки. Там був дух громади. Тепер же немає ні громадянської гордості, ні взаємної поваги", — написала вона.

Британське видання Daily Star, зазначає, що в результаті "блискавичної боротьби" зі злочинністю в цьому районі з січня минулого року було заарештовано понад 200 осіб і вилучено наркотиків на суму понад 2 мільйони фунтів стерлінгів. Команда поліцейських Південного району Бредфорда провела понад 60 обшуків за адресами й виявила 2 739 рослин канабісу. До січня цього року також було вилучено щонайменше 50 велосипедів і 87 автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.