Так думають люди: художник показав, який вигляд має мати інопланетянин (фото)

На основі результатів опитування 2 000 дорослих людей було створено страшний портрет прибульця, який відповідає їхнім описам. Вони поміркували й про здібності позаземних істот.

Троє з 10 британців вірять в існування інопланетян. Люди вважають, що позаземні істоти ходитимуть як ми та матимуть таку саму овальну голову, але вони будуть роздвоєні. Про це пише The Mirror.

На основі результатів опитування 2 000 дорослих людей з Великої Британії було створено страшний портрет прибульця, що відповідає цим описам. Автором малюнка став дослідник НЛО Філіп Мантл, який співпрацює з телеканалом BLAZE, що випускає в ефір серію документальних фільмів, присвячених інопланетянам.

На думку чотирьох із десяти дорослих, які вірять у їхнє існування, потойбічна істота, найімовірніше, буде заввишки близько 5 футів (1,5 метра) і ходитиме так само як людина. Більше третини (36 %) вважають, що у них буде овальна голова, як у людей, хоча, на відміну від земних істот, у них буде дві голови. Їхні вуха, очі та руки також відрізнятимуться від людських, оскільки у них буде їх по три. Однак 17 % вважають, що вуха не буде видно. Ноги будуть перетинчастими, а на голові, найімовірніше, будуть зелені пучки волосся, причому 17 % вважають, що їхня шкіра буде як у хамелеонів, щоб зливатися з навколишнім середовищем.

"Коли ми думаємо про те, який вигляд може мати позаземне життя, нам достатньо поглянути на різноманітність життя на Землі, щоб зрозуміти, наскільки дивними можуть бути речі. Ми, люди, та інші мавпи, насправді в меншості, оскільки є двоногими, вертикальними істотами. Що стосується інопланетян, то є два аргументи: перший — вони виглядають зовсім інакше, ніж ми можемо собі уявити. Другий — інопланетяни мають дуже схожий вигляд на нас, з руками, на яких є великий палець. Саме така форма, створена матір'ю-природою, дає нам змогу бути вершиною харчового ланцюжка як тут, на Землі, так і в будь-якому іншому місці", — заявив Філіп Мантл.

На основі результатів опитування 2 000 дорослих людей з Великої Британії було створено лякаючий портрет прибульця Фото: Philip Mantle/BLAZE

Опитування також показало, що в інопланетян, найімовірніше, є зябра, а також ніс, тож вони можуть дихати як у воді, так і поза нею. Що стосується здібностей, то вони могли б читати думки людей (21 %), телепортуватися (20 %) і говорити всіма мовами (20 %). Однак, на думку 43 % опитаних, вони розмовлятимуть один з одним своєю власною, вигаданою мовою, а 22 % вважають, що в них буде 360-градусний зір, а також здатність змінювати колір.

Опитування, проведене на замовлення OnePoll, засвідчило, що 31 % опитаних вірять у реальність інопланетян і НЛО, а 18 % навіть вважають, що одного разу Земля зазнає космічного вторгнення. І хоча 52 % стверджують, що інопланетяни навряд чи вже живуть серед нас, 17 % зверталися в поліцію із заявою про спостереження НЛО або інопланетян.

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