Розгніваний чоловік на святі розповів усім, що дружина вагітна не від нього (фото)

Незручне зізнання шокувало гостей, а також жінку, яка навіть не підозрювала, що її чоловік усе знає. Вона заперечувала свою провину і заявила своєму батькові, що це було непорозуміння.

Розгніваний чоловік не стримався і розкрив друзям і родичам несподівану правду про майбутню дитину, попри те що дружина благала його зупинитися. Про цю історію, яка трапилася в листопаді 2020 року згадує The Mirror.

Новина про зраду дружини зруйнувала сім'ю. Кадри з зізнанням, які встигли облетіти майже всі соцмережі, вперше були показані на популярному форумі Reddit.

Чоловік, який не захотів називати своє ім'я, повідомив друзям і родичам, що не є батьком майбутньої дитини своєї дружини. Щоб погіршити ситуацію, він вказав на справжнього батька перед приголомшеними гостями.

"Це не моя дитина, ця вечірка для цих двох", — сказав чоловік, показавши на людину за іншим столиком.

Незручне зізнання шокувало гостей, а також дружину, яка навіть не підозрювала, що її чоловік знає всю правду. Вона заперечувала свою провину і заявила своєму батькові, що це було непорозуміння.

Чоловік розповів гостям усю правду про дружину Фото: Reddit Жінка благала чоловіка обговорити це питання наодинці Фото: Reddit

Чоловіка, який збирався стати батьком, було вже не зупинити.

"Ви всі знаєте, що я чекаю хлопчика. Ось, дивіться, у мене є тест на вагітність, ви знаєте, що я стану батьком. Але знаєте що, ви упустили одну важливу деталь. Ось доказ того, що вона не на четвертому, а на шостому місяці вагітності", — продовжував він

Жінка благала чоловіка обговорити це питання наодинці, але він показав кадри, на яких вона спілкується з іншим чоловіком, що сидить за сусіднім столиком.

"Ця вечірка не для мене, а для них, і я залишу все як є", — додав він.

Видання зазначає, що коли батько дружини запитав, що відбувається, вона відповіла: "Це непорозуміння, тату". У ролику, опублікованому на Reddit, також було показано, як чоловік жінки йде. Невідомо, де були зроблені ці кадри.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка обіймає людей і заробляє цим на життя. Аніко Роуз стверджує, що таким чином допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами. Жінка займається цим уже понад три роки.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя і нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.