Жінка прийняла помпон від шапки за поранене дитинча їжака і повезла його до зоозахисників

Добра самаритянка принесла "маленьку чарівну тваринку" до ветеринарів у картонній коробці з їжею і пляшкою гарячої води.

Співробітники лікарні дикої природи Лоуер-Мосс-Вуд у Чеширі (Англія) були здивовані, виявивши, що "дитинча їжака", якого їм привезли на лікування, насправді виявилося пухнастим помпоном від шапки. Про це пише Cheshire Live.

Працівники заповідника сказали, що їхні "серця розтанули", коли вони зрозуміли, що добра душа принесла їм частину верхнього убору, прийнявши його за поранене дитинча їжака. Жінка поклала їжака в коробку з їжею і грілкою на ніч, а вранці принесла його в Лоуер-Мосс-Вуд. Керівниця клініки Джанет Котце виявила, що першим пацієнтом, який надійшов до лікарні, насправді був помпон.

36-річна волонтерка Даніель Пеберді сказала, що добросерда жінка вчинила правильно, не проігнорувавши тварину на вулиці протягом дня.

"Їжачки не повинні гуляти вдень, тож вона вчинила правильно; єдина проблема в тому, що це був помпон. Багато людей не звертають уваги на їжаків, якщо бачать їх на вулиці в денний час. Вони не розуміють, що це поранена тварина. Чисельність їжаків стрімко скорочується, тому важливо рятувати тих нещасних, яких ми знаходимо", — сказала вона.

Добрий вчинок жінки розтопив серця волонтерів Фото: Cheshire Live

У заповіднику і лікарні в лісі Лоуер-Мосс-Вуд працює понад 70 волонтерів, і вони приймають тварин з усього регіону.

"Наші серця розтанули, коли одна добра душа вирішила, що рятує дитинча їжака, але виявила, що це пухнастий помпон від шапки. Цей чарівний шматок головного убору все одно отримав усю любов, а також затишний догляд. Пам'ятайте, що доброта не знає меж, навіть якщо йдеться про штучного пухнастого друга. Будь ласка, пам'ятайте, що якщо ви помітили їжака на вулиці вдень, це ознака того, що щось не так. Помістіть їх у коробку з теплим джерелом і зверніться по допомогу до місцевих ветеринарів. Збережімо наших колючих друзів у безпеці!" — написали співробітники заповідника у Facebook.

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