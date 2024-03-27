Чоловік заїхав у цілодобовий магазин, щоб перекусити й виграв $1 млн у лотерею

Франклін Брейсі повернувся в машину, стер захисне поле на лотерейному білеті й зрозумів, що став мільйонером.

Франклін Брейсі з Північної Кароліни (США) зайшов до цілодобового магазину, щоб купити хот-дог, а вийшов звідти переможцем лотереї 50X The Cash. Він виграв 1 мільйон доларів. Про це пише UPI.

Чоловік із Лінкольнтона розповів представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що він зайшов у магазин Jerry's One Stop, щоб купити хот-дог. Там же він вирішив купити скретч-білет 50X The Cash вартістю 10 доларів.

"Я стер захисний екран у машині. Першою моєю думкою було: "Не може бути". Це підірвало мій мозок", — сказав американець.

Білет Брейсі приніс йому приз у 1 мільйон доларів. За словами чоловіка, він поспішив додому, щоб розповісти своїй дівчині про неймовірну удачу.

"Перше, що я зробив, це попросив свою кохану присісти", — розсміявся він.

За словами переможця, він планує інвестувати призові гроші.

"Я ніколи раніше не вигравав нічого більшого за 100 доларів", — додав Франклін.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

Також стало відомо, що жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю. Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.