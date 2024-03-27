Жінка, яка залишила відгук про томатну пасту в інтернеті, може потрапити за ґрати

Чіома Околі може отримати одразу 2 тюремні терміни за порушення законів про кіберзлочинність. Жінка потрапила в неприємну історію після того, як написала негативний коментар у соцмережі.

39-річна Чіома Околі з Нігерії може опинитися у в'язниці через негативний відгук про томатну пасту в інтернеті. Про це пише NDTV.

Допис у Facebook з фотографією відкритої банки томатної суміші "Nagiko" місцевої компанії Erisco Foods викликав неоднозначну реакцію у її підписників.

Уїдливий відгук у соцмережі приніс підприємниці Чіомі Околі з Лагоса великі неприємності. Жінці загрожує тюремний термін після того, як виробник продукту звинуватив її в порушенні законів про кіберзлочинність, висунувши "зловмисне звинувачення", яке завдало шкоди їхньому бізнесу.

Видання зазначає, що цей незвичайний випадок викликав обурення в Нігерії, багато хто вважає, що Околі покарали за те, що вона просто скористалася своїм правом на свободу слова. 17 вересня минулого року вона звернулася до своїх 18 000 підписників у Facebook, щоб дізнатися їхню думку про замінник томатного пюре, який вона нещодавно купила. Жінка назвала його занадто солодким і попросила користувачів соцмережі висловити свою думку. 24 вересня її було заарештовано.

Виробник томатного пюре подав проти жінки позов Фото: Erisco Foods

Нігерійська поліція, згідно з юридичними документами, вивченими виданням CNN, звинувачує Околі в тому, що вона використовувала свій пост у Facebook, щоб підбурювати людей проти Erisco Foods. У заяві від 7 березня 2024 року вони стверджують, що під час попереднього розслідування було отримано переконливі докази проти неї.

На думку поліції, Околі звинувачують у "підбурюванні компанії Erisco Foods Limited, знаючи, що інформація була неправдивою, відповідно до розділу 24 (1) (B) Закону Нігерії про заборону кіберзлочинів".

Якщо жінку визнають винною, то її можуть засудити до тюремного ув'язнення строком до трьох років, штрафу в розмірі 7 мільйонів найр (приблизно 196 тисяч гривень) або до обох видів покарання.

Жінці загрожує одразу 2 тюремні терміни Фото: CNN

Крім того, Околі було пред'явлено окремі звинувачення у змові з двома іншими особами з наміром підбурювати людей проти Erisco Foods Limited, як зазначено в обвинувальному висновку, що карається відповідно до розділу 27 (1) (B) того ж закону. Якщо її визнають винною, то їй загрожує ще й семирічний тюремний термін.

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